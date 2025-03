Feijóo critica a Sánchez por su postura en Defensa: 'No puede apelarse a la unidad europea cuando se destruye la de España'

Jornada política intensa en Bruselas. En paralelo a la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la UE que se celebra en el Consejo Europeo, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha reunido también en la capital belga con el resto de representantes del Partido Popular Europeo. Al terminar este encuentro, ha reprochado a Sánchez que "no tenga posición" en materia de Defensa, gasto militar y en su relación con la nueva Administración estadounidense y le ha criticado por no haber dado "ninguna explicación" a los españoles sobre estos temas "en un momento tascendental que exige liderazgo".

En su comparecencia ante los medios tras reunirse con el futuro canciller alemán Friedrich Merz y el presidente del PPE, Feijó ha asegurado que "no se puede apelar a la unidad de Europa cuando se destruye la unidad de España y no se puede reivindicar la legalidad internacional cuando se quiebra el estado de Derecho". Además, en relación al acuerdo del PSOE con Junts para delegar el control de la inmigración a la Generalitat, ha subryado que "no se pueden hacer declaraciones grandilocuentes sobre seguridad cuando se están parcelando competencias que afectan a seguridad nacional"

"Si la energía del Gobierno se dedica a responder a la corrupción organizada, que ha campado y campa a sus anchas, y en solucionar problemas de estabilidad, no tiene tiempo ni quizá criterio para exponer cuál es su política de Defensa ante una situación extraordianaria que vive UE", ha lamentado Feijóo.

El principal foco de sus críticas hacia el presidente del Gobierno ha apuntado al hecho de que cualquier decisión sobre Defensa debería haber sido debatida en el Congreso de los Diputados antes de que Sánchez se reuniese con los líderes europeos en Bruselas para discutir el plan de rearme de Europa y las medidas a adoptar para seguir apoyando a Ucrania a raíz de la beligerancia de Donald Trump.

"Un Gobierno sin prespupuestos, sin mayoría, ¿con qué voz puede hablar en el mundo y ser escuchado en Europa? ¿A quién representa si no es capaz de obtener el visto bueno de su Parlamento en esta cuestión?", se ha preguntado el líder del PP.

Sánchez, antes de la cumbre en Bruselas, anunció que llamará el próximo jueves a los líderes de los grupos partidos políticos para informarles sobre los próximos pasos que pretende dar el Ejecutivo en lo que se refiere al apoyo a Kiev y el posible despliegue de tropas de paz sobre el terreno, así como al aumento del gasto militar que reclaman la Unión Europea y la OTAN. "No sé de qué nos quiere informar Sánchez", ha analizado Feijóo, lamentando que Vox se quede fuera de la ronda de contactos: "Me sorprende este apartheid del presidente", ha opinado el presidente del PP.