El PP, ante la cumbre europea de Ucrania: "Sin comparecer en el Congreso, Sánchez no puede hablar en nombre de España"

Hace ya casi dos semanas que el Partido Popular solicitó formalmente la comparecencia de Pedro Sánchez en pleno para informar de la situación geopolítica. En la dirección del PP ya se da por descontado que el presidente del Gobierno no se va a reunir con Alberto Núñez Feijóo, "que ni siquiera le va a llamar".

Pero exigen, como mínimo, que Sánchez informe a la Cámara de sus últimas reuniones en París, Kiev y Londres y de cuál es la posición con la que viajará este jueves al Consejo Europeo extraordinario.

Por eso, el PP sostiene que, sin haber pasado antes por la Cámara, "Sánchez no tiene legitimidad para hablar en nombre de España en un escenario mundial tan complejo, porque para algo tan grave hace falta unidad".

El escrito de los populares, registrado el pasado 20 de febrero, llegó cuando sólo se había celebrado el encuentro de París. Pero fuentes del PP aclaran que, con más razón, el jefe del Ejecutivo debe explicar con detalle de qué se habló en las cumbres informales, convocadas por Emmanuel Macron, Keir Starmer y Volodímir Zelenski con otros jefes de Gobierno europeos, los líderes de la UE y de la OTAN, además del primer ministro canadiense, Justin Trudeau.

La comparecencia urgente en pleno la solicitó el Grupo Parlamentario Popular "con tiempo de sobra" para poder armar "una posición común", tal como explican estas fuentes. Más teniendo en cuenta que el propio Feijóo también tiene cumbre el mismo jueves, con los líderes del PP Europeo, incluida Ursula von der Leyen, convocada extraordinariamente por Manfred Weber.

De hecho, el tono del escrito es de lo más institucional: "Para dar cuenta de los últimos acontecimientos en materia de seguridad y defensa en la Unión Europea, ante el nuevo escenario tanto en lo que respecta a la guerra de Ucrania", pide el PP, "como a los desafíos con respecto a nuestra seguridad y autonomía estratégica, los compromisos que está dispuesto a asumir el Gobierno en todas estas cuestiones, en particular, en inversión en defensa y en ayuda militar a Ucrania, así como de las últimas reuniones informales a las que ha asistido el Presidente del Gobierno".

La posición del Gobierno

Según fuentes gubernamentales, en esas citas se ha llegado a hablar de una "significativa" subida de gasto en Defensa, del envío de tropas a Ucrania "como garantía de seguridad" e incluso de la necesidad de "una nueva arquitectura de seguridad europea", completamente autónoma de Estados Unidos.

Este periódico informa hoy de que, tras la cita en Londres, Moncloa estaría dispuesta a poner contribuir con soldados españoles a la misión. Según fuentes consultadas, ésa decisión "está muy lejos todavía", porque sería sólo en el caso de que hubiera "una paz que proteger", y el alto el fuego todavía queda "muy lejos".

Además, aunque se nos critica la baja inversión en Defensa (un 1,28% del PIB, la más baja de toda la OTAN), España siempre ha presumido de ser un aliado comprometido aportaciones de personal y material. No en vano tenemos hoy más de 3.000 militares desplegados fuera de nuestras fronteras. "Y el problema no es el peligro... hay 600 soldados españoles en Líbano, cuya misión dirige un general nuestro".

En todo caso, las mismas fuentes justifican el porqué de que no haya habido contactos con el PP en este punto. Si la paz queda lejos, aún más remoto está el definir qué misión, bajo qué bandera (si de la UE, de la OTAN, de la ONU...) y con qué condiciones se armaría ese contingente europeo en Ucrania.

"Más fiables que sus socios"

"Sin medio Gobierno de su lado y sin el apoyo de sus socios, ¿qué va a defender? Y sin Presupuestos, ¿a qué se va a comprometer?", se pregunta un portavoz popular, en conversación con este periódico.

En este sentido, la dirección del PP pone un par de ejemplos.

Desde el principio, el primer ministro británico ha liderado la opción de mandar tropas europeas a Ucrania, en el supuesto de un acuerdo de alto el fuego para dar garantías de seguridad, a las que se muestra renuente Donald Trump, presidente de Estados Unidos. "Sumar, el socio minoritario de la coalición, se ha negado a esto. Y todos los socios parlamentarios de Sánchez se oponen".

Por otro lado, en su viaje a la capital ucraniana coincidiendo con el tercer aniversario de la guerra, el presidente del Gobierno anunció un nuevo paquete de ayuda militar por valor de 1.000 millones de euros. "¿Qué lo va a aprobar, por decreto? ¿Y quién se lo va a convalidar después?".

Feijóo lleva, desde su llegada a la presidencia del partido, apenas tres meses después del inicio de la invasión rusa, recordándole al jefe del Ejecutivo que "el PP es más fiable que cualquiera de sus socios" para este menester. Pero Sánchez no sólo no ha informado hasta ahora al líder de la oposición, es que no tiene previsto tampoco reunirse con él en las próximas fechas, como informa hoy EL ESPAÑOL.

"No vamos a pedir que nos llame, ésa es su responsabilidad, y él sabrá cómo y cuánto respeta el cargo de presidente del Gobierno", añade otra fuente popular. Pero en el PP recuerdan que además de que acabarán siendo necesarios sus votos, la gravedad del escenario geopolítico exige "una respuesta de país".

Para eso, insisten, "Sánchez, al menos, tiene que ir a la Cámara, no puede comprometer a España si no tiene al Congreso de su lado... al menos, queremos conocer de primera mano los riesgos a los que nos enfrentamos y las soluciones que él propone".