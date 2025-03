La Policía de Marruecos aborda en su hotel y expulsa a un español tras reunirse en Dajla con activistas saharauis

Las autoridades marroquíes han expulsado la tarde del domingo a David Blanco, responsable de Relaciones Exteriores de la Confederación General del Trabajo (CGT) de España, tras realizar una breve visita de solidaridad al Sáhara Occidental.

Durante su estancia de menos de 24 horas en la ciudad, Blanco estuvo bajo vigilancia constante, hasta que en la tarde de este domingo, las autoridades marroquíes irrumpieron en su hotel, lo trasladaron a un taxi y lo deportaron a Marruecos.

“Ayer había dos policías en el hotel, me metí en un coche y me fui”, explica telefónicamente a EL ESPAÑOL. Sin embargo, esta mañana cuando salió le empezaron a seguir tres coches y una moto, “no me han dicho nada, pero al final se han bajado y tuve que esquivarlos”.

A la media hora de llegar a la habitación del hotel ha subido el recepcionista, “me ha dicho que estaba la Policía abajo, que hiciera las maletas”. Cuando llegó a la entrada del alojamiento, le esperaban seis policías, que le han comunicado que “era una persona non grata y que me metiera en el taxi”, explica a EL ESPAÑOL.

Blanco llegó el sábado a Dajla, acompañado por el presidente de Equipe Media, Ahmed Ettanji, en el nuevo vuelo regular de Ryanair procedente de Madrid, para reunirse con activistas saharauis.

Entre ellos, Mohamed Anguiguiz, recientemente detenido por su actividad en redes sociales, así como con la familia de Aghrichi, desaparecido desde hace tres años, y miembros del Colectivo de Defensores de Derechos Humanos en el Sahara Occidental (CODESA).

Aunque no se ha emitido una justificación oficial de su expulsión, se entiende que se trata de una represalia por su interacción con los activistas saharauis y su intento de visibilizar la situación de los derechos humanos en el territorio.

David Blanco, durante el encuentro que mantuvo en Dajla con varios activistas saharauis.

En estos momentos, está viajando del Sáhara Occidental a Marruecos. “Tengo por delante 1.200 kilómetros hasta Agadir, donde me van a dejar tirado, sin ningún tipo de avión ni nada para volver a España”, lamenta en conversación con EL ESPAÑOL.

Se ha puesto en contacto con la Embajada de España y “parece ser que me van a dejar en Agadir, sin amparo”, detalla. Por lo tanto, va a denunciar “aún más alto las injusticias que pasan en el país vecino al que el Gobierno de España hace cómplice con su apoyo y silencio”.

Además, seguirá haciéndose “eco de las injusticias, ya sea en el Sáhara, Kurdistán o Palestina. Los sindicatos también tenemos una implicación social importante y tenemos que denunciar y apoyar las causas siempre que podamos”, adelanta a este periódico.

De hecho, su visita tenía como objetivo expresar la solidaridad del sindicato con los activistas saharauis y fortalecer el vínculo con los sindicatos saharauis, en un contexto de creciente restricción de las libertades fundamentales en el Sáhara Occidental, donde tienen vetada la entrada observadores internacionales y periodistas.

Isa Serra no pudo bajar del avión

“Los saharauis nos estuvieron contando la represión, los secuestros, las torturas en la cárcel, incluso como dejan morir a gente”, denuncia David Blanco a EL ESPAÑOL.

Solo hace diez días, el 20 de febrero, Marruecos impidió descender del avión a Isa Serra, eurodiputada de Podemos, junto a dos compañeros de Finlandia y Portugal, Jussi Saramo y Catarina Martins.

“Estamos retenidos por parte de marroquíes, que ni siquiera se han identificado, ni nos han dado ningún papel, y que nos están reteniendo de forma absolutamente ilegal, aquí en el avión, sin ningún tipo de explicación”, explicó entonces Isa Serra en un vídeo grabado en la escalerilla del avión, custodiada por policías vestidos de civiles.

Posteriormente a su llegada a España, vía las Islas Canarias, denunció en rueda de prensa que “el Gobierno de España no me ha amparado y no ha protegido nuestros derechos como eurodiputados y como ciudadanos”.

Nos impiden hacer nuestro trabajo como eurodiputados. No quieren que veamos con nuestros ojos el expolio de recursos y la vulneración de derechos humanos que sufre el pueblo saharaui. #Sáharalibre 🇪🇭 pic.twitter.com/RDHWcxCojW — Isa Serra🙋🏽‍♀️ (@isaserras) February 20, 2025

Por ello solicitaron una reunión con Roberta Metsola, la presidente del Parlamento Europeo, para solicitarle amparo ante esta posición de Marruecos. Igualmente, se dirigió al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, para que “deje de perpetuar estas prácticas y proteja a los españoles a quienes se vulnera sus derechos”

En las últimas semanas, periodistas, activistas y políticos que han intentando entrar no solo a Dajla sino también a El Aaiún han sido deportados.

Es el caso de la delegación parlamentaria vasca del PNV, Bildu y Sumar, acompañada por miembros de la Asociación de Entidades Locales Vascas Cooperantes. Las autoridades marroquíes no les permitieron a descender del avión en El Aaiún el 28 de enero, obligándoles a regresar en el mismo vuelo hacia Las Palmas.