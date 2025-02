Montero responde al PP: "No me creo que nadie quiera esta quita. Se les acaba el discurso tramposo y de confrontación"

"Mucho micro", bromeaba la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, al atender a los medios de comunicación en Málaga, donde el tema estrella este jueves ha vuelto a ser la condonación de la deuda a las autonomías y la espantada de los consejeros de Hacienda del PP en la reunión del pasado miércoles del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Tras la broma, el ataque. La Montero en pura esencia. "Me extraña que alguna comunidad autónoma de las que ayer se levantaron no vayan a aceptar que en su territorio se aplique la condonación de la deuda. Ya varios presidentes han dicho hoy que lo tienen que ver, estudiar y leer la letra pequeña porque es irracional. Lo hacen porque se les acaba el discurso tramposo y de confrontación", ha subrayado.

Aunque la crítica era a todos los consejeros de Hacienda de las comunidades gobernadas por el PP, Montero ha centrado todo en Andalucía. Está en precampaña electoral -será la candidata socialista en las autonómicas andaluzas en 2026- y ha participado en más actos en provincias andaluzas en apenas un mes que en todos los años anteriores como ministra.

En este sentido, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y la consejera de Hacienda andaluza, Carolina España, han sido continuamente criticados por la vicepresidenta primera. "No caben excusas para rechazar la condonación de la deuda. Esto no lo entiende ningún andaluz, ningún ciudadano. Si te dicen que te quitan la hipoteca, te alivien los intereses y puedas destinar ese dinero a la sanidad, la educación y otras políticas, ¿por qué negarte?. ¿Por qué no se defienden los intereses de Andalucía?", ha recalcado.

"Moreno Bonilla dijo que para poder acordar esa propuesta a Andalucía le tenían que corresponder en torno a 17.000 millones de euros. Son 18.700 los que se proponen de condonación, un 50% de la deuda vida. Y ahora dice que no. Por un interés puramente partidista. El PP está en el no por sistema, el no por respuesta aunque eso perjudique a los intereses de los territorios. Se quedó sin discurso. No se puede estar pidiendo más recursos y cuando se hace una propuesta que a quien más beneficia es a Andalucía se diga que no", ha insistido Montero.

Sobre la espantada de los consejeros del PP en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, Montero, fiel a su estilo, ha ido a la yugular. "Me parece lamentable y no creo que haya justificación alguna a que los consejeros de Hacienda de comunidades gobernadas por el PP hicieran dejación de funciones. Uno tiene la obligación, comparta o no, de representar los intereses de los diferentes territorios. Vivimos ayer un esperpento que responde más a una pataleta y a una actitud que nada tiene que ver con la misión que nos dan los ciudadanos", ha dicho.

Conforme hablaba se ha ido creciendo y ha subrayado que "estoy convencida de que el problema al que se enfrentaban los consejeros de Hacienda del PP es que sabían que no podían votar en contra de una propuesta que beneficia a Andalucía, la que más, y al conjunto de los territorios. Pero si votaban a favor contravenían la instrucción de Génova. Por eso se levantaron, para no tener que votar. Así de infantil, de triste y de desalentador".

María Jesús Montero, este jueves en Málaga. EFE/ Jorge Zapata

Compra de votos y su famoso vídeo

El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha afirmado que la propuesta de la condonación de deuda a las autonomías -que aún tiene que pasar muchas fases y que si sigue adelante podría estar para finales de año- es una "compra de votos" y una "trampa".

Ante esas declaraciones, Montero ha indicado que "el señor Bravo está permanentemente haciendo del agravio territorial el discurso político. Es falso. Andalucía sale más beneficiada que Cataluña. ¿De dónde sacan que se compran votos? El acuerdo y el diálogo no es una compra de votos. Hablar en términos de chantaje y agravio es la careta que se ponen algunos para esconder su incapacidad. El PP no tiene modelo para impulsar un sistema de financiación, para hacer condonación de deuda y no tiene proyecto de país. Se opone a cualquier iniciativa que marca este gobierno".

Por otra parte, el PP dio a conocer ayer un vídeo en el que Montero, cuando era consejera de Economía de la Junta de Andalucía en 2018, negaba la condonación de la deuda y reclamaba un nuevo sistema de financiación autonómica. Al ser preguntada este jueves por esa cuestión lo ha negado y ha asegurado que el vídeo "está cortado".

"Yo lo que digo en el video y mantengo es que un debate no puede sustituir a otro. Pero defiendo la condonación de la deuda. Pretender engañar a la gente contando medias verdades esconde la incapacidad de la Junta de Andalucía [otro ataque a Moreno Bonilla] para explicar lo que hizo ayer. Estoy totalmente de acuerdo con la quita de deuda porque si no hay autonomía financiera no hay autonomía política", ha asegurado tajante.

En esta línea, ha reiterado que hablar de condonación y de reforma del sistema de financiación son procesos compatibles, y ha afirmado que están pendientes de recibir las aportaciones a la última propuesta lanzada por el Gobierno sobre el sistema de financiación, cuyo plazo acaba el 14 de marzo. "Mienten hasta en eso", ha dicho Montero, que este jueves ha estado en Málaga en el reconocimiento como víctima del posfranquismo al sindicalista Manuel José García Caparrós, asesinado en la manifestación a favor de la autonomía andaluza del 4 de diciembre de 1977.