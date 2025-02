Cuando Yolanda Díaz llamó "guapo" a Garamendi: críticas a la vicepresidenta por sentirse agredida por un piropo

Las palabras de denuncia de Yolanda Díaz se vuelven contra ella. La vicepresidenta segunda del Gobierno se quejó este lunes por la noche de que ella sufre "machismo" y puso como ejemplo un episodio en el que un periodista le había dicho "sin rubor" que cada vez estaba "más guapa". "Imagínese lo que vivimos las mujeres a diario", afirmó en una entrevista en la SER.

"Me quedé pegada y pensé: ¿qué hago ante esto?", añadió. Pero hace año y medio, era la propia Díaz la que utilizaba ese calificativo para piropear a un hombre. Ocurrió en un foro empresarial donde coincidieron el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, y la ministra de Trabajo. Tras sus intervenciones, ambos se encontraron en los pasillos y se saludaron cariñosamente con dos besos. La vicepresidenta le dijo: "Pero, ¡qué guapo estás!".

Para Díaz, "los apelativos al aspecto físico" son una agresión machista y "no se puede jugar con esta materia". "El patriarcado no distingue de partidos, es un sistema que lo impregna todo", lamentó la líder de Sumar en los micrófonos de la SER.

Las reacciones en redes no se han hecho esperar. La mayoría se ha tomado sus palabras con humor por ponerse como ejemplo de acoso. "Pobrecita, la llamaron guapa", ha ironizado un usuario. Y los líderes políticos también se han hecho eco de la denuncia de Díaz. "Esta señora es un chiste, un chiste malo y totalitario. Hay que ecarles a ella y a su jefe. Son un peligro para todos", ha escrito en X el líder de Vox, Santiago Abascal.

'Caso Monedero'

Díaz ha contado esta experiencia al ser preguntada por las denuncias por acoso sexual contra dos exdirigentes de Podemos, Juan Carlos Monedero e Íñigo Errejón. El primero está siendo investigado por la Universidad Complutense por denuncias de acoso sexual, mientras que Errejón, que también ocupó el cargo de portavoz parlamentario de Sumar, fue denunciado en octubre por agresión sexual a la actriz y presentadora, Elisa Mouliaá.

En ambos casos se ha criticado que sus respectivos partidos no actuaron pese a conocer presuntamente las acusaciones contra ellos.

En este sentido, la vicepresidenta segunda destacó que no ve "las agresiones sexuales por partidos" e insistió en que "cuando hablamos de patriarcado, hablamos de un sistema que lo impregna todo".

"Cuando yo he dicho en un medio de comunicación, y siendo cuestionada, que los hombres de izquierdas también eran machistas, es que es una evidencia. Cuando hablamos de un sistema es que lo permea todo y es lo que tenemos que cambiar. Por eso es tan importante no frivolizar con estas materias. No va de partidos políticos. Las mujeres somos agredidas sexualmente por hecho de ser mujeres. Somos cosificadas", lamentó.