Yolanda Díaz denuncia que ella es víctima del machismo: "Un periodista me dijo que cada vez estoy más guapa"

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha denunciado que ella, pese a su cargo, también sufre machismo y ha recordado que el patriarcado no distingue de partidos y "es un sistema que lo impregna todo". En una entrevista en Hora 25 de Cadena Ser, Díaz ha relatado un episodio de machismo que ha vivido esta misma semana en el Congreso de los Diputados, donde un periodista se refirió a su físico y le dijo que "cada vez estoy más guapa".

"Un periodista, sin rubor, hizo un apelativo a mi estado físico. Le importaba poco lo que yo dijera en la tribuna, era que estaba cada día más guapa", ha explicado la también ministra de Trabajo, que ha reconocido que no supo como reaccionar: "Ante sus compañeros y compañeras les interrogué, les dije: ¿Qué hago ante esto? Yo soy vicepresidenta del Gobierno, imagínese lo que viven las mujeres a diario".

Díaz ha contado esta experiencia al ser preguntada por las denuncias por acoso sexual contra dos exdirigentes de Podemos: Juan Carlos Monedero e Íñigo Errejón. El primero está siendo investigado por la Universidad Complutense por denuncias de acoso sexual, mientras que Errejón, que también ocupó el cargo de portavoz parlamentario de Sumar, fue denunciado en octubre por agresión sexual a la actriz y presentadora, Elisa Mouliaá. En ambos casos se ha criticado que sus respectivos partidos no actuaron pese a conocer presuntamente las acusaciones contra ellos.

En este sentido, la vicepresidenta segunda ha destacado que no ve "las agresiones sexuales por partidos" y ha insistido en que "cuando hablamos de patriarcado, hablamos de un sistema que lo impregna todo".

"Cuando yo he dicho en un medio de comunicación, y siendo cuestionada, que los hombres de izquierdas también eran machistas, es que es una evidencia. Cuando hablamos de un sistema es que lo permea todo y es lo que tenemos que cambiar. Por eso es tan importante no frivolizar con estas materias. No va de partidos políticos. Las mujeres somos agredidas sexualmente por hecho de ser mujeres. Somos cosificadas", ha lamentado.

Por eso, ha insistido en mantener "respeto por las presuntas víctimas en nuestro país". "El machismo es muy grave y con estas cuestiones deberíamos ser cuidadosos y cuidadosas. Lo dice alguien que se ha dedicado más de 25 años a defender a víctimas de violencia machista. La prioridad es preservar a las víctimas. Es lo que nos ocupa y en lo que nos vamos a centrar", ha concluido.