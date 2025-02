Junts retira la cuestión de confianza a Sánchez para dar "tiempo" al Gobierno pese a la "desconfianza" en el PSOE

Junts va a retirar la proposición no de ley en la que reclamaba una cuestión de confianza a Pedro Sánchez y que debía debatirse este martes en el Congreso de los Diputados. La justificación no es otra que seguir la recomendación del mediador internacional, el salvadoreño Francisco Galindo Vélez, que pidió este domingo dar un paso atrás y renunciar a ella.

Así lo ha anunciado este lunes el secretario general de Junts, Jordi Turull, que ha explicado que la decisión se ha tomado por unanimidad pese a mantener la "desconfianza" en el PSOE y para así dar "tiempo" al Gobierno a "materializar" los acuerdos pendientes.

"Pese a constatar la confianza que no existe con el PSOE y que está absolutamente deteriorada, hemos decidido corresponder a la petición del mediador y hacer un último esfuerzo y dar tiempo para evitar la ruptura", ha subrayado.

De esta forma los de Carles Puigdemont vuelven a dar dar aire a Sánchez, que negocia contrarreloj con los de Junts dos cuestiones clave: el traspaso "integral" de las competencias de inmigración a la Generalitat y el uso del catalán como lengua oficial en las instituciones de la UE.

Para ello, envió el pasado viernes al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero a negociar en Suiza, con el fin de avanzar en estos dos compromisos que Junts exige cumplir de inmediato y que incluye que los Mossos d'Esquadra asuman en solitario el control de las fronteras en Cataluña, las competencias de Eextranjería -que corresponden a la Policía Nacional-, y que la Generalitat tenga capacidad de expulsar a inmigrantes irregulares.

Malestar con el mediador

Y es que los de Junts han cedido a las presiones del mediador internacional a pesar de que existía un cierto malestar con Galindo, al que han acusado de romper su papel de neutralidad y de simple "verificador" del cumplimiento de los acuerdos al tomar partido y presionarles públicamente para que no rompan el acuerdo con el PSOE.

De hecho, el mediador emitió este sábado un comunicado en el que, si bien admitía que todavía "no se han materializado" algunos de los compromisos firmados hace más de un año por el PSOE, mantener la cuestión de confianza a Sánchez supondría "un retroceso difícil de superar" y "frenaría avances que mi función de verificador me impide revelar, pero no de conocer".

Nada más conocer este texto, la indignación se extendió por Waterloo ya que Junts considera que Galindo ha roto la confidencialidad a la que le obligaba su papel al desvelar el estado de las conversaciones que hasta ahora se habían desarrollado con la máxima discreción en Suiza para garantizar su éxito.

