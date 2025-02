"Se han cambiado las palabras por los puñales": José Bono pide delante de Page que todos los socialistas defiendan a Sánchez

Admite que no están de acuerdo en todo, pero cree que Pedro Sánchez es "un hombre honrado" y que todos los socialistas tienen el deber de defenderle. Así lo ha señalado este jueves el expresidente del Congreso y de Castilla-La Mancha, José Bono, durante la presentación de sus memorias, apenas a un metro de Emiliano García Page, que escuchaba en silencio el discurso de su mentor.

"Tenemos que defenderle porque se lo merece, como antes apoyamos a [José Luis Rodríguez] Zapatero porque se lo merecía, que también lo atacaron", ha declarado el también exministro de Defensa, citando también a Felipe González y "la larga lista de socialistas y de historia del PSOE que nadie debería romper". "Es sofocante, se han cambiado las palabras por puñales", ha reflexionado sobre las maneras de la oposición.

Bono ha definido a Sánchez como "un hombre honrado y un político honesto", aunque no esté de acuerdo en todo con él, y ha ensalzado que cuando él era presidente del Congreso también sufrió un acoso similar. "Él era un concejal del Ayuntamiento y aparecía en las radios, en las tertulias, defendiéndome de un ámbito hostil. ¿Cómo no voy a poder decir, con verdad ahora, que me siento solidario con él?", ha zanjado.

"Por favor, convivamos pacíficamente", ha pedido, tirando de ironía con que los retratos de él y de Federico Trillo (con quien estuvo encarnizadamente enfrentado durante años) compartirán pasillo como presidentes del Congreso. "Ahí vamos a estar 100 años mirándonos, el uno al otro, ¡con todo lo que hemos trabajado para hacernos daño el uno al otro!", ha bromeado para terminar reclamando "responsabilidad" a los críticos con Sánchez.

Todo esto mientras el actual presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien apenas unos minutos antes (durante la presentación de la charla) había mencionado que "Zapatero no es Felipe y Sánchez no es Zapatero". "Aunque sean del mismo partido, no todos harían las mismas cosas", dejó caer.

En su línea, Page ha defendido que el socialismo castellanomanchego ha logrado "el Gobierno más prolongado de la democracia" y lo ha achacado a que se han facilitado, en los liderazgos de la región, "relevos sin trauma" basados en proyectos y alejados de la estrategia de "tierra quemada".

"Para que pueda haber un relevo sin trauma, el que cede el testigo primero tiene que querer hacerlo", ha deslizado en referencia a Sánchez. "A veces, los socialistas de Castilla-La Mancha parece que tengan que pedir disculpas por ser del PSOE. Esa es la realidad".