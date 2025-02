Patxi López ataca a Ayuso en el plano personal: "No es buena política ni buena persona"

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha reaccionado a la entrevista que Isabel Díaz Ayuso dio este lunes, y lo ha hecho yendo al plano personal. "No es que no sea buena política, es que no es buena persona", ha dicho López este martes en una rueda de prensa desde el Congreso de los Diputados.

López ha acusado a Ayuso de mentir "descaradamente" durante la entrevista "con el objetivo de convertir el adversario político en el enemigo a batir". Con sus palabras, López ha elevado la apuesta del PSOE, ya que la portavoz de la Ejecutiva federal, Esther Peña, se limitó a calificar las palabras de Ayuso como algo "fuera de lugar e impropio".

La escalada comenzó el pasado fin de semana, cuando Pedro Sánchez incluyó a la presidenta de la Comunidad de Madrid en la "multinacional ultraderechista" durante el congreso regional del PSOE de Madrid que encumbró al ministro Óscar López como nuevo secretario general de los socialistas madrileños.

Alejandro Martínez Vélez Europa Press Ayuso denuncia el borrado de WhatsApps en su móvil: "Imagina que el presidente diga que te va a matar"

En ese acto, además, se usaron imágenes de Ayuso con el presidente de Argentina, Javier Milei, y de otros dirigentes como los primeros ministros de Hungría e Italia, Viktor Orbán y Giorgia Meloni.

Después de eso, Ayuso concedió este lunes una entrevista a la periodista Ana Rosa Quintana en la que dijo que veía "odio" en el PSOE de Madrid. Aseguró que había una operación de Estado que busca su "destrucción personal" y deshumanizarla y acusó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de querer matarla.

"Cualquier ciudadano que se ponga en mi lugar entenderá lo que puede significar que el presidente del Gobierno abiertamente diga que te va a matar, que quiere acabar contigo. Me quieren destruir", dijo Ayuso. Más tarde, desde su entorno matizaron que se refería a matar "políticamente".

También dijo que las conversaciones que había mantenido con Sánchez por mensajería instantánea durante la pandemia habían desaparecido de su teléfono móvil. Asemejó ese fenómeno al borrado del móvil del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Para Patxi López, el relato que hizo Ayuso durante la entrevista fue "delirante" y se produjo para "desviar la atención de otros asuntos". Así se refería el portavoz al proceso en el que está envuelto el novio de la presidenta, Alberto González Amador.

"Miente descaradamente con el objetivo de convertir el adversario político en el enemigo a batir", insistió López.

El PP, por su parte, ha respaldado las declaraciones de la presidenta. Así lo ha hecho Miguel Tellado, portavoz de los populares en el Congreso, y Cuca Gamarra, secretaria general del PP. Esta ha dicho este martes que Sánchez "tendrá que rendir cuentas" ante la Justicia por tratar de matar "políticamente" a Ayuso.