La Mesa del Congreso tiene previsto estudiar este martes la proposición no de ley con la que Junts quiere pedir a Pedro Sánchez que se someta a una cuestión de confianza, una iniciativa que ha reformulado tras su pacto con el Ejecutivo.



La propuesta será previsiblemente admitida a trámite y, a cambio, los siete diputados de la formación que lidera Carles Puigdemont apoyarán en el pleno del Congreso el nuevo decreto aprobado por el Gobierno para salvar destacadas medidas del decreto ómnibus, como la revalorización de las pensiones.



La proposición no de ley de Junts, que fue paralizada en dos ocasiones en la Mesa del Congreso, ha sido retocada para dejar claro que la cuestión de confianza es una prerrogativa del presidente del Gobierno.



El grupo reconoce además que una proposición no de ley es solo una iniciativa política que no vincularía jurídicamente al Gobierno y, en vez de pedir a Sánchez que plantee una moción de confianza, le insta a considerar la oportunidad de hacerlo.