Los peones de Sánchez le preparan el terreno de la crispación: dicen que Ayuso "busca dinamitar la democracia"

El Gobierno movilizó este sábado a cuatro ministros, al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y al president Salvador Illa, en la apertura del Congreso del PSOE de Madrid con el que pone en marcha la ofensiva para derribar a la presidenta Isabel Díaz Ayuso.

El presidente Pedro Sánchez será el encargado de clausurar este domingo el encuentro, en el que el ministro de Transformación Digital, Óscar López, se coronará como secretario regional del partido.

Durante la primera jornada del cónclave socialista, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha afirmado que el de Ayuso es "el único gobierno de ultraderecha puro" que hay en España, que utiliza "el insulto, la crispación, el odio y la xenofobia para tapar su incompetencia".

Por su parte, el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha señalado que el PP madrileño de "la faraona Ayuso" es "el mejor exponente de la degradación política. Se dedican a calumniar, mentir, a lanzar ataques personales contra todos los que se ponen en su camino. Buscan dinamitar la democracia desde dentro", ha rematado.

Esta ha sido la tónica general del Congreso del PSOE de Madrid, que se ha iniciado con una secuencia de imágenes, que relacionan a Ayuso con marchas neonazis, con los dirigentes de extrema derecha Bolsonaro, Meloni y Orbán, con el presidente libertario de Argentina Javier Milei y con las escenas de la toma del Capitolio en EEUU.

Ya por la tarde, en un coloquio con Zapatero, el nuevo líder del PSOE madrileño, Óscar López, ha explicado que hay "un hilo invisible" que une a Ayuso con Elon Musk, Bolsonario, Orbán y Meloni: "Siempre están en contra de la mujer, de los inmigrantes, de los trabajadores, de la cultura, de la ciencia, de lo público y de los homosexuales. Ése es el corpus ideológico de la ultraderecha", ha explicado.

El senador y secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, reaccionó a estas descalificaciones afirmando que el congreso socialista "más bien parece una convención de odiadores de los madrileños".

Las afirmaciones vertidas a lo largo del día en el auditorio de la Universidad Carlos III de Leganés demuestran, señaló Serrano, que el PSOE y el Gobierno de Pedro Sánchez "odian a los madrileños".

La jornada del sábado coincidió también con la clausura del Congreso del PSPV-PSOE de la Comunidad Valenciana, en el que la ministra Diana Morant (arropada por el presidente Pedro Sánchez) ha sido confirmada como secretaria general.

Una vez perdido el granero de votos de Andalucía, debido a la mayoría absoluta de Juanma Moreno, los estrategas de Ferraz buscan recuperar terreno en Madrid y la Comunidad Valenciana (donde ayer Sánchez volvió a utilizar la tragedia de la dana contra Carlos Mazón) para mejorar las expectativas del PSOE ante las próximas elecciones generales.

Pese a su precaria mayoría parlamentaria, Sánchez sigue insistiendo en que no se celebrarán antes de 2027.

En el Congreso del PSOE de Madrid, Santos Cerdán ha exigido a los jueces que respeten al Gobierno: "El PSOE siempre ha respetado al resto de Poderes del Estado, como ningún otro partido. Pero", ha advertido, "ese respeto tiene que ser en todas las direcciones, no solo de un Poder hacia el otro".

Y a continuación, ha criticado el último auto del juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado, que consolida los indicios para investigar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la filtración de los datos confidenciales de la pareja de Ayuso, el empresario Alberto González Amador.

"No sorprende que a estas alturas", ha dicho, "con la causa del fraude del novio de Ayuso, se haya tomado declaración al fiscal general, y todavía no a Alberto Quirón González. A esto no estamos enfrentando".

El ministro Félix Bolaños ha sido más efusivo al cerrar su discurso, con el augurio de que Óscar López se convertirá en el próximo presidente de la Comunidad de Madrid en las elecciones autonómicas de 2027.

"Estómagos agradecidos"

En 2027, ha señalado, "adiós a Ayuso, ¡a casa! El delincuente confeso... perdón, quería decir al ciudadano ejemplar, la presidenta ejemplar, el hermano comisionista, el jefe de gabinete ejemplar... ¡pa' casa!"

Poco después, en su coloquio con Óscar López, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero advertía sobre quienes recurren a "atacar a la familia de los rivales políticos... quien lo hace, tendrá años por delante para arrepentirse, se arrepentirá".

Bolaños se ha mostrado convencido de que Ayuso se mantiene en el poder gracias a "tantos pseudomedios y algún medio, algún digitalucho, que están todo el día apoyándola", porque les "financia" desde el Gobierno regional.

"Son estómagos agradecidos, no medios de comunicación", ha aseverado.

Como ministro, el nuevo secretario del PSOE de Madrid, Óscar López, va a ser precisamente el encargado de repartir 124 millones de euros para la digitalización de los medios de comunicación (que se digitalizaron hace ya más de dos décadas), tal como acordó el Consejo de Ministros el pasado 10 de diciembre, dentro del Plan de Acción por la Democracia impulsado por el presidente Pedro Sánchez.