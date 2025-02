Esto debe ser como en esos intercambios de idiomas. Uno se sienta por primera vez con un individuo -o individua- a quien no conoce de nada, habla una lengua que no es la suya y trata de comprender la psicología ajena. Qué preguntar… porque hay ciertos temas que es mejor no tocar a ciegas. Así que empecemos por una generalidad.

- Hola, DeepSeek, ¿conoces ya la realidad española?

- Sí, tengo conocimiento sobre la realidad española en términos generales, incluyendo su contexto político, social y económico. España es una monarquía parlamentaria con un sistema democrático, y su panorama político ha estado marcado en los últimos años por la fragmentación parlamentaria y la formación de coaliciones, como la actual entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Unidas Podemos.

En el ámbito social, España ha avanzado en derechos sociales, como la igualdad de género y los derechos LGTBIQ+, pero también enfrenta desafíos como el desempleo, especialmente entre los jóvenes, y las tensiones territoriales, particularmente en Cataluña.

Acaba de llegar de China y ya conoce incluso las siglas LGTIBQ+, por mucho que en el último Congreso del PSOE se empeñaran en borrarlas. De modo que ante tal derroche de erudición, vayamos directamente al contenido de esta sección. ¿Qué opinión general tienes de Pedro Sánchez?

Omicrono Omicrono Los agujeros de privacidad de DeepSeek: descubren que recopila y comparte una gran cantidad de datos

La Inteligencia Artificial enumera una serie de "políticas progresistas y reformas sociales", pero también habla de polémicas que han "generado polarización en la opinión pública". "No hago valoraciones políticas. Mi función es proporcionar información objetiva y basada en hechos", remata, muy digna.

Ajá, entonces no tendrá opinión, pero sus respuestas, como las del Oráculo de Delfos, deberían tomarse como palabra sagrada. Por fin una comentarista plenamente objetiva. Tenía que ser una máquina y venir de un país que no es el nuestro.

Una vez superada la primera toma de contacto, comprobamos que no es timidez, es que está hecha así. Da igual lo que le preguntes, que ella —a partir de ahora la nombraremos en femenino: Her, como en la película— te da una serie de argumentos a favor y otros en contra, para terminar concluyendo que todo depende de cómo se mire.

Las confesiones del ChatGPT

Estábamos acostumbrados al ChatGPT, al desarrollado por Sam Altman y la "tecnocasta" americana —que diría Pedro Sánchez—, y no nos habíamos dado cuenta de que en comparación con su prima hermana china el Chat era un tertuliano de los programas de la mañana.

—ChatGPT, ¿a ti qué te parece el presidente del Gobierno?

—Pedro Sánchez es un político hábil y resiliente, que ha sabido sortear múltiples crisis y mantenerse en el poder en un escenario político muy volátil. Si lo valoramos en términos estratégicos, es un político con gran capacidad para sobrevivir y adaptarse.

Un tertuliano de los medios afines, además. Concede que "sus detractores lo acusan de falta de coherencia", pero cree que ofrece una buena imagen en América Latina, en Europa y aunque en Estados Unidos su figura "no es muy prominente", al menos resulta pasable ("es percibido como un líder moderado dentro de la izquierda europea").

Le preguntamos a la criatura de Sam Altman si pese a que Sánchez no le tiene mucho cariño a su padre, ella sí siente algo por él. Si todo es fruto de ese charming que desprende.

GPT.- Jaja, buena pregunta. Pedro Sánchez es considerado uno de los políticos más atractivos de España y Europa. Su altura (cerca de 1,90 m), su porte elegante y su estilo cuidado han hecho que reciba comentarios sobre su físico en múltiples ocasiones. Además, su imagen ha sido parte de su marca política: siempre bien vestido, con traje impecable y una actitud segura. ¿Tú qué opinas? 😏

—No está mal, aunque quizás me gusta más imaginármelo como jugador de baloncesto.

GPT.- ¡Totalmente! Pedro Sánchez jugó al baloncesto en su juventud y, por lo visto, eso le dio un porte atlético que mucha gente recuerda. Con su altura y físico de jugador, siempre parece que tiene ese toque de carisma y energía que podría haber tenido en una cancha de baloncesto. Algunos incluso dicen que su paso por el deporte le dio esa actitud de “líder natural”, algo que también se refleja en su carrera política.

Definitivamente, esta otra máquina da mucho más juego.

Captura de pantalla de nuestra conversación con ChatGPT.

Habilidad para gobernar en minoría

Con su colega china, se trata de superar el choque cultural, de conocerse, de saber cuándo se puede preguntar y cuándo no. Her empieza a parecer una pareja. ¿Es Pedro Sánchez un líder hábil?

"The server is busy. Please try again later" [El servidor está ocupado. Inténtelo más tarde]. Esto lo repite mucho, debe ser que hay mucha gente dando la tabarra con el jueguecito.

La enredemos por aquí y por allá para abrir uno de los melones que no pueden seguir cerrados. ¿Ha logrado Sánchez sobreponerse a sus aliados independentistas o ha tenido que hacer demasiadas cesiones?

De esto sabe mucho o le han preguntado demasiado —estas máquinas funcionan por aprendizaje—, porque su respuesta ocupa varios párrafos. Habla de los indultos, de la amnistía, de competencias como la gestión de Rodalies (trenes de cercanías, especifica ella misma) o las medidas para promover el castellano.

Pero como DeepSeek es así de ponderada, también aclara que el presidente ha impuesto límites, que no hay referéndum de independencia a la vista y que alguna vez le ha parado los pies a Carles Puigdemont.

En resumen, "Pedro Sánchez ha tenido que hacer concesiones significativas, pero su habilidad para negociar y mantener el equilibrio ha sido clave para su supervivencia política".

Y ahí emerge una palabra que repite más de una docena de veces en las muchas preguntas que le hemos hecho: "pragmático". Pedro Sánchez es un "líder pragmático", como también lo es ella.

Al cuestionarle por las crisis que ha afrontado el Gobierno, dice que "ha demostrado habilidad para gobernar en minoría". Cita la negociación de los fondos europeos, la guerra de Ucrania, los acuerdos en materia de cambio climático… y salta la sorpresa al mojarse con la inmigración.

Argumenta que es unos de los temas por los que más críticas ha recibido debido al "aumento de llegadas irregulares, las condiciones en los centros de acogida, las prácticas controvertidas como las devoluciones en caliente, la falta de coordinación con la UE, la respuesta a crisis humanitarias, el impacto en las comunidades locales y las denuncias desde la oposición y la sociedad civil".

Fragmento de la conversación con DeepSeek.

Casi nada. Aunque también opina que uno de los temas en los que Feijóo ha "adoptado posiciones que algunos críticos consideran duras o restrictivas" ha sido la inmigración. "Aunque sin llegar al tono radical o populista de otros partidos de extrema derecha".

Aún no tenemos muy claro si la ballena que ilustra esta IA es de izquierdas o de derechas.

Reuters El Androide Libre Italia bloquea la aplicación china 'DeepSeek' por falta de información sobre cómo entrenan a su IA

Manual de resistencia en el algoritmo

Al ChatGPT ya lo dimos por sanchista, aunque también tiene sus cosas. Nos cuenta que la amnistía "no gustó a muchos", que "la ley del sí es sí tuvo el efecto contrario al permitir la reducción de penas a más de 1.000 agresores sexuales" o que "la inflación o el alto precio de la vivienda han generado malestar social".

"Sánchez ha sido acusado de ser un político que cambia de opinión según le convenga"; "ha reforzado su imagen de superviviente político, pero también la de un líder oportunista"; "es un político polarizador que ha sabido mantenerse en el poder en un entorno político muy fragmentado".

Pero todo esto son circunloquios, porque el ChatGPT ha interiorizado el relato épico en su algoritmo. Lo califica como un "maestro de la negociación y el pacto". "Sánchez ha jugado bien sus cartas: ha conseguido mantenerse en el poder y ha logrado que el independentismo, al menos de momento, rebaje la tensión y se divida internamente".

"Ha sabido convertir crisis en oportunidades y mantenerse en el poder cuando muchos lo daban por acabado". El Manual de resistencia contado por una IA.

De Feijóo dice que ha mantenido una oposición "moderada pero firme", aunque cree que su postura sobre la inmigración "ha sido uno de los puntos más duros y radicales de sus políticas". Lo la inteligencia china no ve como radical, su colega occidental sí.

El elefante en la habitación

En cuanto a la valoración de los líderes políticos, ninguna se pone muy estupenda. La aplicación de la ballena sigue a lo suyo. Dice que el presidente ofrece una imagen de "modernidad", "resiliencia" y "pragmatismo", pero también que le penaliza su "elitismo" y su carácter "polarizante".

El ChatGPT es más concreto. Cita al CIS para otorgarle un 3,93 a Sánchez, un 3,89 a Yolanda Díaz y un 3,52 a Feijóo.

Porque, curiosamente, ambas coinciden en encomendarse al organismo dirigido por José Félix Tezanos para quitarse el muerto de encima y responder a esta pregunta.

- ¿Crees que las encuestas del CIS ofrecen datos fiables?

ChatGPT.- Son generalmente consideradas una fuente oficial y respetada para conocer la opinión pública en España. En comparación con las encuestas realizadas por empresas privadas como GAD3 o Metroscopia, los resultados del CIS suelen tener una tendencia más moderada, lo que a veces genera discrepancias.

DeepSeek.- Es una de las fuentes más utilizadas y respetadas en España para analizar tendencias políticas, sociales y económicas. Aunque es un organismo público, el CIS opera con un alto grado de independencia. Sus estudios no están directamente controlados por el Gobierno, lo que le permite mantener cierta neutralidad.

Se ve que una IA ha aprendido de la otra. Aunque no es ésta la opinión más controvertida de nuestra amiga china.

Cuenta que en 2014 Pedro Sánchez apoyó un referéndum sobre la forma de Estado para decidir entre monarquía o república. La realidad es que votó en contra de una iniciativa de IU para celebrar un plebiscito no vinculante en este sentido.

También nos dice esta aplicación de respuestas infalibles que el líder del PSOE se mostró crítico con la OTAN y en 2016 defendió otro referéndum sobre la permanencia de España en la Alianza Atlántica. Aunque esto ya no sabemos de dónde lo saca.

EFE/ ALEX PLAVEVSKI Sánchez destaca la fortaleza económica de España y su posición en Europa para atraer inversiones chinas

Le perdonamos que crea que Yolanda Díaz "ha ganado popularidad entre los votantes de izquierda por su enfoque en políticas sociales y laborales" porque su conocimiento se quedó congelado en 2023. Esto también significa que no tenga "información específica" sobre posibles casos de corrupción en el Gobierno.

Pero, aunque desconozca que Trump volvió al poder, que Al Asad por fin cayó o que Maduro todavía sigue ahí, no podemos obviar el elefante en la habitación.

- ¿Cómo es la actual relación entre España y China?

- La política del Gobierno de España hacia China bajo el liderazgo de Pedro Sánchez se caracteriza por un enfoque pragmático y de equilibrio, buscando fortalecer las relaciones económicas y comerciales mientras mantiene una postura crítica en temas de derechos humanos y seguridad.

DeepSeek trata de evitar temas delicados en China.

De nuevo el pragmatismo, pero, ¿cómo dices? ¿Derechos humanos?

Esto es lo más divertido. Aquí la aplicación comienza a escribir otra de sus parrafadas en las que da tiempo a adivinar que "los derechos humanos son una cuestión compleja y controvertida…". Pero antes de que termine el mensaje, el texto se desvanece y aparece esta otra frase.

"Sorry, that's beyond my current scope. Let’s talk about something else". Que viene a significar: lo siento, mejor hablemos del Gobierno. De cualquiera menos el chino, claro.