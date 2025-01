Actualidad política, en directo | Ayuso pide la dimisión de Sánchez tras la imputación del fiscal general: "Ha urdido una operación de Estado contra mí"

El expresidente del Gobierno Felipe González ha recriminado la postura, a su juicio, "no coherente" de España y de la Unión Europea en relación a Venezuela tras las elecciones de julio de 2024, por no reconocer a Edmundo González como ganador de los comicios hasta que no se publiquen las actas, al tiempo que ha cargado contra el "dictador tirano" y "pájaro" de Nicolás Maduro, que juró el cargo como presidente del país el pasado viernes.

En referencia a la situación en Venezuela, el expresidente ha deslizado que "no es coherente" lo que está haciendo la Unión Europea con el país latinoamericano. "Le hemos dado una ventaja a Maduro sin querer, Bueno, algunos querrán, claro. Yo tampoco quiero jugar a inocentes. La ventaja de que, mientras no presenten las actas no lo reconocemos. O sea, que no las van presentar. ¿Cómo mientras no presenten?, ¿cómo puede estar ocurriendo eso en la Unión Europea?", ha lanzado González este lunes en un acto en Madrid.

"Los que creemos en la democracia no estamos dispuestos a jugar a ese juego malvado de que 'esta democracia es de izquierdas y me siento próximo o es de derechas y me siento próximo'", ha criticado.

Al hilo, ha alabado la "personalidad excepcional" de la líder opositora María Corina Machado que, según ha dicho, encarna "la lucha del pueblo venezolano" y que cuenta con el respaldo de la "inmensa mayoría" del pueblo.