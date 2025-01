Mazón defiende la "exención de impuestos para los afectados por la DANA" y exige al PSOE que abandone su "inmoralidad"

El presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha defendido que "sólo el Partido Popular está poniendo encima de la mesa de manera expresa y de manera urgente lo que se necesita" tras la DANA y ha pedido excenciones de impuestos para los afectados para "que no se prolongue la inmoralidad".

Así se ha manifestado Mazón a través de un vídeo remitido a los medios de comunicación, en el encuentro con el líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, y dirigentes populares reunidos este fin de semana en Asturias.

Mazón ha sostenido que "es el momento de los diputados de la Comunidad Valenciana y de ver lo que van a hacer los diputados de Compromís, los del Partido Socialista y el resto de diputados, que en la Comunidad Valenciana se están negando a la exención de impuestos, a que los afectados por la DANA no paguen impuestos, no paguen el IBI, porque no tienen por qué pagarlo a lo largo del año 2025; no paguen el IVA, para poder acceder a las ayudas del coche, las ayudas especiales a los autónomos y las exenciones fiscales", ha desgranado.

"Esto es lo que necesitan, y solamente el Partido Popular lo está planteando. La Generalitat Valenciana, gobernada por el Partido Popular, y el Partido Popular de toda España", ha aseverado.

En este contexto, ha apuntado que quiere ver qué van a hacer los diputados de Compromís y del PSOE "para que no se prolongue la inmoralidad de que los afectados por la DANA tengan que pagar impuestos, o tengan que tributar en la renta, o tengan que pagar el IVA".

"No puede ocurrir ni una sola vez más. Solo el Partido Popular está poniendo encima de la mesa de manera expresa y de manera urgente lo que se necesita en estos momentos", ha zanjado.