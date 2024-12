Sánchez admite que se reunirá con Puigdemont aunque siga prófugo: "La amnistía política ya se ha aplicado, pasamos página"

Pedro Sánchez ha comparecido este lunes en la Moncloa para hacer balance de su gestión este 2024 y ha reconocido que se reunirá con el expresidente catalán Carles Puigdemont. Si bien su disposición a reunirse no es nueva, sí lo es el hecho de que el presidente del Gobierno ha deslizado que el encuentro se podría producir antes de que la amnistía se le aplique.

Puigdemont todavía no se ha podido beneficiar de la medida de gracia y está pendiente de lo que diga al respecto el Tribunal Constitucional, pero Sánchez entiende que "la amnistía se produce en el momento en el que está avalada por las Cortes". "A efectos políticos, esa amnistía ya se aplica", ha dicho. "Hemos pasado página", ha añadido, orgulloso de haber dejado atrás los conflictos de 2017.

Aunque Sánchez ha dicho que todavía no hay una fecha prevista para el encuentro, si la reunión se produce antes de que a Puigdemont se le aplique la amnistía, esta tendría que celebrarse en el extranjero. Esto se debe a que si el expresidente catalán pisa España, debería ser detenido.

El presidente del Gobierno ha presidido este lunes el último Consejo de Ministros del año y, acto seguido, ha ofrecido una rueda de prensa para hacer el balance de 2024. A pesar de la inestabilidad de la legislatura y de que no ha podido aprobado unos Presupuestos para 2025, Sánchez ha presumido de los logros de su Ejecutivo y los ha contrapuesto al ambiente del "tornado de crispación y bulos" alentado por aquellos que dicen que "España se hunde y se rompe".

Sánchez ha dicho, en una referencia velada a la oposición, que pretenden "ganar en las tertulias lo que no pudieron ganar en el parlamento". "Están en su derecho de desarrollar cualquier estrategia que consideren. En democracia, cada uno puede describir la realidad como le guste, pero no está en su mano cambiar esa realidad. España progresa a pesar de las zancadillas de algunos", ha añadido.

También ha dicho que España avanza a buen ritmo en distintos indicadores económicos, que se están fortaleciendo el Estado del bienestar y la cooperación entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas.

Ha asegurado que se está avanzando en el combate contra el cambio climático y en el desarrollo de una política exterior ambiciosa. La única autocrítica que ha hecho el presidente del Gobierno ha sido que no se ha avanzado tanto como quería en políticas sectoriales, mencionando la vivienda en concreto.

Sobre la amnistía, que fue la gran polémica al comenzar el año, Sánchez incluso ha ironizado diciendo que "la está aplicando el PP" al pactar con Junts en el Congreso de los Diputados. La semana pasada, ambas formaciones se unieron para descafeinar el paquete fiscal que el Gobierno aprobó. Entre otras consecuencias, conllevó la caída del impuesto a las energéticas del Ejecutivo.

El presidente ha subrayado la "hipocresía de una oposición que ha movilizado a muchos de sus militantes y votantes a las calles diciendo que la amnistía iba a romper España y que estábamos perdonando el golpismo del independentismo y que ahora saca pecho por coincidir con ellos en votaciones".

"No sé cómo lo deben interpretar los votantes conservadores", ha dicho, pero ha asegurado que con ese tipo de movimientos se ha conseguido "esa normalización que perseguía" la ley de amnistía. "La democracia es plena porque todos los actores están dentro y haciendo política. Creo que es un éxito de la ley de amnistía y de España", ha añadido.

El presidente sí que ha reconocido la complejidad de la legislatura y que la aritmética parlamentaria es compleja, pero ha mostrado su disposición a "sudar la camiseta" y que el Gobierno "no da un balón por perdido". "Somos conscientes de la dificultad, pero salimos a ganar", ha añadido.

Sobre el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, Sánchez ha recordado que ya manifestó su confianza en él "antes del informe de la UCO" y que la confianza es aún mayo "después del informe de la UCO". "No deja de ser curiosos que haya medios de comunicación que, cuando los informes de la UCO le son de interés son las tablas de la ley, pero cuando resulta que los informes de la UCO no corroboran sus ideas previas, no son tan claros", ha dicho.