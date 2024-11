El PP denuncia un posible fraude de 163 millones en el IVA de las mascarillas compradas por Sanidad en pandemia

La comisión de investigación en el Senado sobre el caso Koldo ha descubierto un posible fraude de hasta 163 millones de euros en los contratos del Ministerio de Sanidad durante la pandemia.

Los senadores del Partido Popular Salvador Foronda y Luis Santamaría, portavoz del PP en la comisión, han preguntado este martes al secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, por al menos 135 contratos firmados por el departamento que entonces dirigía Salvador Illa. Las facturas correspondientes incluyeron un IVA que no se debía de haber pagado, dado que en China no existe este impuesto. Y no consta que fuera devuelto por las empresas adjudicatarias.

El Grupo Popular en la Cámara Alta lleva meses preguntando por estas facturas a la Agencia Tributaria, al Ministerio de Hacienda y al de Sanidad, además de al Tribunal de Cuentas y no ha logrado ninguna respuesta.

El senador Foronda ha anunciado que llevará el caso a la Mesa de la comisión para que ésta ponga el caso en conocimiento de la Fiscalía. "No prejuzgamos que haya un fraude, ni que haya una trama organizada detrás", han explicado fuentes del PP en el Senado, "pero como mínimo parece haber un dolo en estas compañías por cobrar un IVA que no les corresponde y una negligencia de Sanidad y de Hacienda por no reclamar su devolución".

Los populares han exhibido decenas de folios de documentación, a la que ha tenido acceso este periódico, con los contratos y las contabilidades de Sanidad y Hacienda, además de las auditorías del Tribunal de Cuentas. En todas ellas constan los pagos de las facturas con el IVA incluido y no la devolución de estos importes, como sería preceptivo.

Sólo en uno de los casos se empezó a tramitar esa regularización. Se trata de un contrato celebrado por FCS Select Products SL por algo más de 217 millones de euros, el 23 de marzo de 2020, con la Dirección General de Cartera Común de Servicios del Ministerio de Sanidad.

Esa licitación comportaba un IVA de 45,6 millones que la empresa, presuntamente, solicitó devolver al comprobar que en China, donde adquirió las millones de mascarillas comprometidas, no se paga este impuesto.

En el expediente remitido por la Agencia Tributaria al Senado sólo aparece el envío por parte de Hacienda del modelo 069, el impreso que regulariza la devolución de esa cantidad que la empresa recibió para un IVA que, en realidad, nunca ingresó en las arcas del Estado chino.

Sin respuesta

Pero a pesar de la insistencia de los senadores en reclamar una prueba de que ese dinero se devolvió en la Agencia Tributaria, nunca se ha recibido respuesta del departamento de María Jesús Montero (PSOE) ni de Sanidad, ahora dirigido por Mónica García (Sumar).

Lo más grave es que en todos los demás contratos analizados, ni siquiera aparece el inicio del trámite de reingreso del IVA cobrado. Por esta razón, los populares advierten de que citarán a Montero y volverán a llamar a Illa, hoy presidente de la Generalitat de Cataluña.

El PP exige que la vicepresidenta primera y el exministro expliquen "dónde están esos 163 millones de IVA mal pagado" y conocer si hay más contratos, en los cientos que celebró el Gobierno con decenas de empresas distintas en la pandemia, en los que las empresas adjudicatarias hayan podido cobrar de más inadecuadamente por un IVA irregular.

Se da la circunstancia agravante, además, de que Sanidad siguió incluyendo el pago de este impuesto en las licitaciones cerradas después del 23 de abril de aquel año, tal como prueba la contabilidad certificada del Tribunal de Cuentas. En esa fecha fue cuando la Comisión Europea ya había declarado exentas de IVA las compraventas de mascarillas, en lo más duro de la crisis sanitaria de la covid-19.

Es más, la inmensa mayoría de las empresas que constan en los expedientes exhibidos por el senador Foronda tienen un objeto social diferente del sanitario. Esto facilitaría que, aprovechando los millones de euros cobrados por un IVA que no les correspondía, posteriormente hayan podido compensarlo de manera fraudulenta con operaciones correspondientes a su actividad habitual.

Según la denuncia del PP en el Senado, algunas de las empresas beneficiadas ya han sido liquidadas o forman parte de entramados que dificultarían el seguimiento del rastro del dinero. Más allá de que no conste en ninguno de los pliegos que Hacienda o Sanidad hayan iniciado actuación alguna para recuperar los 163 millones de euros.