Mónica Oltra, azote de Camps y Rita Barberá, pide que “no se linche” a Errejón porque es “alimentar el fascismo”

La exlíder de Compromís Mónica Oltra ha pedido este fin de semana que Íñigo Errejón no sea sometido a "un linchamiento despiadado", tras conocer los testimonios de mujeres que le acusan de acoso sexual, porque a su juicio eso contribuiría a "alimentar el fascismo".

"Si convertimos el necesario reproche social en linchamiento despiadado individual alimentamos a la bestia, porque asumimos la dialéctica del patriarcado", ha afirmado Otra en una serie de mensajes publicados en las redes sociales.

En respuesta a las críticas que ha recibido por estas afirmaciones, la exvicepresidenta de la Generalitat ha asegurado que confía mucho más en las redes del movimiento feminista para resolver casos como los que implican a Errejón, que en la Justicia.

"No creo que el escarnio nos haga avanzar, ni que sirva a las víctimas. Y pienso que este sistema penal que tenemos no sirve", en cambio, ha aclarado, "sí confío en el feminismo y en un sistema comunitario reparador".

Por último, Otra se ha reafirmado en la misma tesis al ser preguntada sobre los cargos de Sumar que conocieron los testimonios de mujeres sobre Errejón y los han encubierto: "No creo en los linchamientos a nadie. No creo que nos haga ser mejor sociedad.Y c reo que alimenta el fascismo".

Esta posición de Oltra contrasta con la que mantuvo durante años como líder de Compromís, cuando se convirtió en el primer azote contra el exalcalde de la Generalitat valenciana Francisco Camps y la exalcaldesa Rita Barberá.

Mónica Oltra llegó a acudir a las Cortes Valencianas con una camiseta estampada con el rostro de Camps, bajo el lema "Se busca".

Mónica Oltra, el azote de la corrupción del PP que cayó víctima de su propia medicina

Durante su trayectoria en la política activa, Oltra también encabezó una campaña sobre el presunto caso de pitufeo por el que nunca llegó a ser condenada la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá.

"Si debe dimitir o no es un clamor popular, que todo el mundo ve", afirmó Oltra al respecto, en una entrevista concedida en marzo de 2016, "es una cuestión de decencia política, antes incluso de que le citara el juez, a la vista de que todo el PP que dirigía está imputado".

"A la vista de todo esto y sin que ella esté imputada, la responsabilidad política de Barberá es ineludible", insistió.

Más tarde, tras la muerte de la exalcaldesa popular, Oltra se reafirmó en los siguientes términos: "La responsabilidad penal se extingue con la muerte, pero la moral no se puede borrar".