Camps, sobre del recurso del PSOE a su absolución: "No me van a parar. Voy a seguir con la ilusión de volver a la política"

El expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps afirmó que "no va a parar" porque "su ilusión" sigue siendo regresar a la primera línea política.

El exjefe del Consell se pronunció así tras el anuncio del PSOE valenciano de que presentará un recurso a la sentencia que le absolvió de presuntas adjudicaciones irregulares a una empresa de la Gürtel.

"No me asustan, no me dan miedo y no me van a parar", aseguró Camps este martes en declaraciones a los medios de comunicación.

La Audiencia Nacional absolvió en mayo a Camps del delito de tráfico de influencias en concurso ideal con prevaricación del que había sido acusado en el juicio del caso Gürtel relacionado con los contratos adjudicados a la empresa Orange Market.

Esta absolución puso fin al calvario judicial del veterano político del PP, presidente del Gobierno valenciano entre los años 2003 y 2011. Ha estado vinculado a 9 procesos por corrupción y ha afrontado 5 imputaciones sin haber sido nunca condenado.

En este sentido, Camps acusó al PSPV de atacarle durante "tantísimos años". "Creí que el PSOE tenía un mínimo todavía de ética y moral, seguramente con una acción por mi parte demasiado optimista, pero me he dado cuenta de que no", lamentó.

En cualquier caso, señaló que va a "seguir defendiendo" lo que cree y preguntó "qué tiene" para que se le "persiga de esta manera". Defendió que está "con más fuerza e ilusión que nunca" y con "ganas de seguir peleando para regresar a la tarea política".

"Llevo unos cuantos meses recorriendo la Comunitat Valenciana con un montón de gente que me pide que continúe", añadió Camps, quien afirmó que se ve "más preparado y con más opciones y fuerza".

Este optimismo de regresar a primera línea política contrasta con la posición del PP, que, nada más conocerse la sentencia, abogó por esperar a que fuera firme.

Recurso del PSOE

El PSOE comunicó este martes la presentación de un recurso de casación contra la sentencia de la Audiencia Nacional que el pasado mes de mayo absolvió al expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps, según confirmaron a Europa Press fuentes socialistas.

El anuncio del recurso se oficializó este lunes ante la sala.

Con esa resolución de la Audiencia Nacional, el expresidente de la Generalitat acababa un periplo judicial sin haber sido condenado en ninguna de las diversas causas en las que fue investigado y juzgado.