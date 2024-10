Última hora sobre Ábalos, en directo | El Gobierno tiene "preocupación cero" por el informe de la UCO

Miguel Tellado, portavoz del Partido Popular en el Congreso, se ha pronunciado en su cuenta de X (Twitter), sobre la reciente información que se ha conocido sobre el caso Koldo en el informe de la UCO: "Sánchez no solo lo sabía, no solo lo tapó, es que nadie movía un dedo sin su OK".

"En un solo rato nos enteramos de que dio su visto bueno a la visita ilegal de Delcy Rodríguez. Koldo hablaba con Armengol: "Vale, cariño, te mantengo informada de todo". Aldama negoció con Delcy la compra de 104 barras de oro venezolano. Ábalos le dijo a Sánchez que Delcy quería verle discretamente, y la respuesta del presidente fue:'Bien'", ha continuado.

Ha terminado la publicación añadiendo "Aldama, el conseguidor que estaba en todas las salsas, ha ingresado en prisión mientras la Guardia Civil le acusa de ocultar 70 millones en el extranjero. La UCO concluye que la trama influyó en el rescate de Air Europa, con llamada de Sánchez incluida. Aldama pagaba el alquiler de Jéssica, la amiga de Ábalos".