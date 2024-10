El Gobierno retuerce el auto de la Audiencia Provincial para augurar de nuevo el archivo del caso de Begoña Gómez

El Gobierno se ha pronunciado por primera vez sobre el auto de la Audiencia Provincial de Madrid sobre el caso de Begoña Gómez para augurar de nuevo el archivo inmediato, a pesar de que los magistrados dan vía libre al juez Juan Carlos Peinado para seguir adelante con sus indagaciones, con un mínima limitación que, en realidad, ya impuso hace meses.

La ministra portavoz, Pilar Alegría, ha asegurado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que "se aproxima claramente el archivo", ha retorcido los argumentos de la Audiencia Provincial para presentarla como una resolución favorable.

Al menos esta vez no ha arremetido contra el magistrado, ya que hace una semana señaló que el juez Peinado lleva "seis meses pedaleando en la nada". Ahora la Audiencia ha corregido esa valoración del Gobierno y le ha ha dicho al juez que siga adelante con la investigación.

Para empezar, la resolución rechaza la petición del abogado de Begoña Gómez para archivar ya la investigación y asegura que debe continuarse para determinar alguno supuestos denunciados como, por ejemplo, los beneficios que podría haber logrado el empresasrio Carlos Barrabés de su cercanía a Begoña Gómez. Ese rechazo al archo ya es un revés para Moncloa.

Así, señala el auto que es "verdaderamente significativa" la "llamativa variación, cuantitativa y cualitativa, que experimenta la relación de las empresas del grupo Barrabés con la Administración pública en proximidad temporal con la obtención de la Cátedra [de la Complutense] y despegue de los másteres". Por citar uno de los puntos que se debe investigar según los magistrados.

La ministra, en nombre del Gobierno, ha señalado también que el auto de la Audiencia determina que el juez Peinado está realizando una investigación prospectiva, es decir, sin dirigirse a un sólo objetivo denunciado, lo que está claramente prohibido. Sin embargo, los magistrados señalan expresamente que no es una investigación prospectiva.



En concreto, explican que "prospectiva es la investigación que se inicia de forma indeterminada en búsqueda de posibles conductas delictivas sin una mínima concreción y sospechas fundadas, pero no aquella que partiendo de una conducta racionalmente sospechosa (ejercicio de influencia o promesa de ejercicio para condicionar la toma de decisiones públicas a cambio de ventajas indebidas), inicia una amplia indagación que permita conocer con detalles todas aquellas circunstancias que pueda influir y determinar en su calificación".

Dicen que esta no lo es y desarrollan la idea de que "la instrucción no deja de ser un procedimiento vivo, que no puede quedar anclado a los hechos inicialmente denunciados como cometidos", "es un "objeto vivo, moldeable y de decantación sucesiva".

Sólo cuestionan una frase de uno de los escritos de Peinado en la que dice que investiga "todos los actos, conductas y comportamientos que se han llevado a cabo por la investigada desde que su esposo es el presidente del Gobierno de España que se contienen en la denuncia inicial”.

Los magistrados señalan que esa frase es "genérica e imprecisa", pero en ningún caso consideran que eso suponga que se trate de una investigación prospectiva y por eso tampoco anulan esa resolución. Si fuera cierta la interpretación del Gobierno, los magistrados lo hubieran anulado.

La ministra se acoge a esta corrección para hablar de "sonora enmienda" e intentar sostener que los magistrados entienden que es una investigación prospectiva.

No lo dicen, entre otras cosas, porque eso supondría anular toda la investigación.

Alegría, en nombre del Gobierno, ha señalado también que la Audiencia Provincial "acota al juez al mínimo el ámbito de la investigación". En realidad sólo excluye la investigación sobre la subvención a Globalia que, además, ya excluyó hace meses.

Pero incluso sobre este tema señala que lo excluye "en tanto en cuanto no aparezcan hechos verdaderamente nuevos de contenido incriminatorio y valorados en resolución judicial motivada".

La ministra ha señalado que el auto "valida los informes de la UCO de la Guardia Civil y de la fiscalía que decían que no hay irregularidad". En realidad, la Audiencia dice que el informe de la Guardia Civil no supone que haya descartar ningún delito, en contra de lo que ha mantenido el Gobierno y la defensa de Begoña Gómez.

Y mucho menos avala el informe de la Fiscalía, porque también cuestiona la investigación que ahora se prolonga.

Con esa interpretación retorcida, Moncloa concluye a través de Alegría que "con esta resolución se aproxima el archivo de la causa. No hay causa y se aproxima claramente al archivo”.