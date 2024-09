El ministro de Cultura se pone al frente de la iniciativa para abolir los toros: 'Es maltrato animal'

C. Gómez

El ministro de Cultura Ernest Urtasun ha apoyado este lunes la iniciativa legislativa popular (ILP) con la que se pretende derogar la ley de patrimonio cultural de la tauromaquia y evitar así "financiar el maltrato animal con los impuestos de los españoles".

Urtasun ha hecho esta reflexión en la Jornada Parlamentaria de Protección Animal, Tauromaquia y siglo XXI celebrada en el Congreso de los Diputados y que ha clausurado junto al portavoz del grupo parlamentario de Sumar, Íñigo Errejón, que ha agradecido al ministro su decisión de suprimir el Premio Nacional de Tauromaquia.

El ministro ha recodado que cuando anunció la retirada de este premio que se otorgaba desde su departamento, le acusaron "de todo", de practicar la censura y de ser "antiespañol", entre otros epítetos.

Pese a esas protestas, Urtasun ha defendido que la mayoría de los españoles está a favor del bienestar animal y, por tanto, lo que expresa la ILP "es de sentido común: evitar financiar el maltrato animal con los impuestos de los españoles".

El objetivo, ha dicho, es que las administraciones públicas ya no estén obligadas a financiar estas prácticas del maltrato animal, como sucede ahora al ser la fiesta de los toros patrimonio cultural.

Ernest Urtasun e Íñigo Errejón este lunes en la clausura de la Jornada Parlamentaria de Protección Animal, Tauromaquia y siglo XXI.

Si bien reconoce que la tauromaquia forma parte de la historia de España, ha observado que en ningún sitio está escrito que tenga que formar parte de su futuro, tal y como ocurrió en su día con los animales en el circo.

Por su parte, Errejón ha destacado que esta iniciativa forma parte del compromiso de Sumar "con la modernización de España" y de reconciliar "el país oficial con el país real".

"La sociedad española es un país masivamente convencido de la necesidad de tener festejos libres de tortura animal", ha subrayado, para después añadir que la misión de su grupo es la de "abrir las puertas de este parlamento para que esas ideas de sentido común se conviertan en ley".

Al igual que Urtasun, Errejón, quien no ha dudado de que esta iniciativa será aprobada, ha sostenido que las fiestas "de la tortura animal representan lo que España fue, no lo que es. Somos un país que cuida a los animales y que no disfruta" con su sufrimiento.