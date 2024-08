Feijóo arremete contra el 'cupo catalán' de Sánchez: "No gobierna, mercadea con lo que no es suyo"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha arremetido este sábado contra el concierto económico catalán, al que ha tildado de 'cupo separatista', acusando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "no gobernar" sino "mercadear" y además de "mercadear con lo que lo que no es suyo".

Así lo ha señalado en la apertura del curso político del PP, en un acto celebrado en Cerdedo-Cotobade (Pontevedra) en el que han estado presentes los presidentes autonómicos de la Comunidad Valenciana, Galicia y Castilla y León junto al expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy y la secretaria general del PP, Cuca Gamarra.

A juicio de Feijóo, el propio Sánchez sabe que "está jugando esos minutos de descuento en Moncloa hasta que los independentistas piten el minuto de final de partido". Cuando esto ocurra, ha confiado, el PP volverá "a ganar las elecciones y lo haremos con la ventaja suficiente para gobernar".

El líder de la oposición ha reprochado, durante su discurso ante más de 2.000 simpatizantes y cargos populares, autonómicos y estatales, que con su "cupo separatista", Sánchez ya no es que gobierne contra los que no le han votado, sino también contra aquellos que le han votado como muchos socialistas en Aragón o en Castilla-La Mancha.

"Hoy tenemos un Gobierno de España en total decadencia, paralizado, sin apoyos, que lleva escándalo tras escándalo, que mira para otro lado ante los problemas de las familias y ante la degradación permanente de los servicios públicos", ha censurado el líder de la oposición.

En este sentido, ha denunciado que "estamos con un Gobierno central humillado por sus socios, que arrincona a quien no le ha votado y se ríe también de los que le han votado", además de que "intenta censura al discrepante, divide a los ciudadanos españoles entre ciudadanos de primera y de segunda y, por si fuera poco, además es tibio ante la defensa de la democracia en el mundo". "Estamos ante un Gobierno que ya está de más, lo saben ellos y lo saben la mayoría de los españoles", ha subrayado Feijóo.

También, ha cargado contra el presidente del Gobierno señalando que "es más fácil entrar en la Moncloa si patrocinas una cátedra", en alusión a la investigación judicial en curso que pesa sobre su esposa Begoña Gómez, que "si ganas por mayoría" en las elecciones.

Por otro lado, el líder del PP ha aplaudido que Sánchez haya finalizado su gira africana diciendo lo que el PP siempre ha defendido: la deportación de los inmigrantes irregulares.

Feijóo ha reprochado que el presidente del Gobierno haya conseguido que sus "palmeros le aplaudan por decir una cosa y la contraria" y después insulten al PP por "proponer lo que ellos al final acaban proponiendo".

Por último, ha dicho alto y claro que Edmundo González es el "legítimo ganador" de las elecciones en Venezuela. Y se ha preguntado por qué a Sánchez y su Gobierno le cuetsa tanto admitirlo preguntándose si "pesaban mucho las maletas de Delcy Rodríguez" o por los contactos de Zapatero con el régimen de Maduro.

Rueda: "Galicia no aceptará discriminaciones"

Antes de Feijóo tomó la palabra el presidente de la Xunta y del PPdeG, Alfonso Rueda, quien calificó a Sánchez como "peor presidente de la historia" y "gran mentiroso por sistema", y ha advirtió que él se "revelará" contra las "discriminaciones" entre comunidades autónomas.

Con estas "discriminaciones", Rueda se ha referido por un lado a la financiación singular pactada para Cataluña; mientras que, por otro, ha vuelto a pedir a Sánchez que le reciba tras su reelección como presidente de la Xunta tras las elecciones autonómicas de febrero, tal y como "inmediatamente" le solicitó porque "hay muchas cosas que plantear".

Esto es muestra, ha añadido, de que en La Moncloa "ni hay iniciativas, ni inversiones, ni una sola postura responsable" con la Comunidad gallega, porque para el Gobierno central "lo primero es Pedro Sánchez, lo segundo es Pedro Sánchez, lo tercero es Pedro Sánchez y lo último es Galicia".

En esta coyuntura, Rueda ha arremetido contra la "chulería" del ministro "tuitero" de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, al que ha afeado que dijese esta semana que el tren funciona "mejor que nunca". "Es mentira, funciona peor que nunca y nos tienen que corresponder con las inversiones que Galicia merece", le ha corregido.

En lo que respecta a la financiación autonómica, el presidente gallego ha advertido que "la solidaridad y la igualdad" entre territorios es "sagrada". Por eso, ha llamado a que este debate se haga de forma conjunta, porque "nadie tiene por qué perder y todos pueden ganar".

En este sentido, ha acusado al Gobierno central de hablar "separadamente" con las comunidades autónomas y de querer que se peleen "por los restos del banquete que dejen los independentistas". Así, ha avisado de que "Galicia no va a renunciar a nada de lo que le corresponde". "Seremos los primeros en garantizar que no se tome ninguna decisión que perjudiquen al conjunto. Yo me revelo, Galicia se revela", ha sentenciado.