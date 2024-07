Acento quitó de su web a la mujer de Antonio Hernando al desvelarse las citas entre Blanco y Koldo

Acento retiró de su página web a Anabel Mateos, esposa de Antonio Hernando, tras publicar EL ESPAÑOL las ochos reuniones que mantuvo José Blanco, CEO y fundador del lobby, con Koldo García Izaguirre para "resolver problemas de empresas" entre los años 2018 y 2021.

La empresa del exministro de Fomento ocultó de esta forma a la mujer del actual director adjunto del Gabinete de la Presidencia de Gobierno. Según fuentes del sector lobista, Anabel Mateos permaneció en la web hasta el 20 de junio de 2024, el día que este periódico desveló la conexión entre Blanco y el exasesor de José Luis Ábalos investigado por la Justicia.

Mateos aparecía hasta este momento dentro del 'cuadro de honor' de Acento. En concreto, como parte del equipo de "consultores senior" de la firma de lobby que Blanco fundó junto al propio Blanco; el popular Alfonso Alonso, que ejerce como presidente y el propio Antonio Hernando que, tras su fichaje por Moncloa, vendió las acciones y se desvinculó del grupo.

Anabel Mateos fue diputada socialista en la Diputación de Almería y concejala en la localidad de Roquetas de Mar hasta mediados de 2023, justo cuando su esposo se incorpora al equipo de Presidencia del Gobierno. En paralelo, ella ficha como consultora senior del lobby de José Blanco.

La decisión de Acento de ocultar la conexión con un alto cargo del Gobierno se produjo el mismo día que un miembro del Comité Deontológico de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) presentó una denuncia contra el lobby por mala praxis. Sobre esta cuestión José Blanco ha eludido contestar a las preguntas de EL ESPAÑOL.

Tal y como desveló este periódico, José Blanco decidió que Acento abandonara APRI antes de que se decidiera su expulsión de la misma. El motivo que alegó entonces el exsecretario de organización del PSOE fue que iba a realizar un fichaje que no cumplía con la regla ética de haber cumplido con el periodo de tres años entre la función pública y el ejercicio profesional como lobista.

Táboas, fichado

Esa incorporación, según confirmaron fuentes de APRI a este periódico, era la de Isaías Táboas, que fue presidente de Renfe entre junio 2018 y febrero de 2023. Cesó en el cargo por la polémica de los trenes en Cantabria y Asturias que no entraban por las vías.

Sin embargo, fuentes del sector ven claro que Acento intentaba evitar el 'escarnio' de ser expulsada de la asociación por los encuentros de su consejero delegado con Koldo García Izaguirre.

Las reuniones entre Blanco y Koldo tuvieron lugar en un céntrico hotel de Madrid y en la propia sede del Ministerio de Transportes. Siempre fueron cara a cara entre el lobista y el exasesor de Ábalos, investigado por las adjudicaciones de los contratos de las mascarillas durante la pandemia.

Las fechas y el contenido de los encuentros están en poder de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ya que esos datos se hallaban en uno de los teléfonos de Koldo García que fue incautado por los agentes durante los registros y las detenciones.

Una sola vez

Una de las citas también apareció en el calendario del correo electrónico intervenido al exasesor de José Luis Ábalos. El exministro Blanco, a preguntas de este medio, afirmó que no le constan los encuentros: "No sé si en mi vida coincidí con Koldo una vez, pero no tuve nunca relación con ese señor. No me he reunido con Koldo en el Ministerio".

Al insistirle si sólo se reunió con Koldo en una ocasión, añadió: "Si tú me dices tal día, tendría que mirar la agenda, porque yo me reúno con 40.000 personas. Por cierto, no habría cometido ningún delito reuniéndome con él".

Las polémicas de Acento Son múltiples las polémicas en las que se ha visto envuelta Acento desde su creación por posibles casos de conflictos de interés. Uno de los más destacados fue el frustrado intento de fichaje del exministro Alberto Garzón, quien renunció ante las críticas de destacados miembros de la izquierda. Otra incorporación truncada fue la de Albert Soler, exdirector general del Consejo Superior de Deportes (CSD) e imputado por el pago del FC Barcelona al número dos de los árbitros durante 17 años. Acento anuncio su desvinculación en marzo de 2023, sólo dos meses después de que se hubiera incorporado a la firma y tras las noticias publicadas por EL ESPAÑOL de su estrecha vinculación con LaLiga de Javier Tebas, uno de los poderosos clientes del lobby de José Blanco. En las últimas semanas se ha incorporado David Cierco. El exCEO de Red.es, la entidad que recibió las cartas de recomendación de Begoña Gómez al empresario Carlos Barrabés. Cierco dirige actualmente la oficina de Acento en Madrid. Otros cargos socialistas que están en la plantilla del lobby de José Blanco son los exministros Valeriano Gómez y Elena Valenciano. También el exconsejero de Presidencia de Asturias, Guillermo Martínez. Acento no sólo ficha a cargos y asesores socialistas. También la bancada popular ha dado el salto al sector privado de la mano de José Blanco y Alfonso Alonso. Entre ellos se encuentra Esteban González Guitart, hijo del dirigente popular Esteban González Pons, José María Lasalle o Ignacio Bengoechea.

Más allá de las reuniones con Koldo y los fichajes frustrados, Acento es vista también con recelo por parte de sus compeditores. Consideran que sus técnicas de trabajo no se ajustan a los estándares del sector. Sin embargo, reconocen que su éxito se debe precisamente a su cercanía con el Gobierno.

¿La clave? Fichar perfiles vinculados al Partido Socialista. Una praxis que no gusta nada al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha tratado de mantener las distancias con el entorno de Acento. Sin embargo, el reciente acercamiento entre Sánchez y el expresidente Rodríguez Zapatero, ha servido para 'engrasar' la maquinaria del lobby.

Uno de sus últimos éxitos ha sido el haber logrado convertirse en uno de los lobby de cabecera del BBVA para tratar de torcer la mano al Gobierno en la opa sobre el Sabadell. Los de Blanco son, junto a Kreab (donde Zapatero ejerce como asesor), los encargados de liderar la estrategia para convencer al Ejecutivo de las bondades de crear una gran entidad financiera.

De hecho, como ha contado EL ESPAÑOL, Blanco se dejó ver en los cuarteles del BBVA el pasado 13 de junio. Allí se celebraba la Reunión de Alto Nival (RAN) España-Turquía. Un momento en el que aprovechó para hablar con buena parte de los allí presentes. Todo mientras Carlos Torres, presidente de la entidad, aprovechaba para entablar relaciones con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.