Tezanos dice ahora que multarle "por hacer una encuesta" no es propio de un "Estado democrático"

Tezanos respondía así a la multa de 3.000 euros que la Junta Electoral Central (JEC) le impuso por el sondeo flash que el CIS realizó de urgencia a las pocas horas de que Pedro Sánchez iniciara su "periodo de reflexión" de cinco días para decidir sobre su futuro político.

Dicha encuesta incluyó preguntas sobre la investigación por presunta corrupción abierta contra Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, y sobre el funcionamiento del sistema judicial. Pero también interrogaba a los sondeados por su intención de voto si se produjeran unas elecciones generales.

El presidente del CIS considera "injusta" la multa y afirma que es "muy singular" que se pida un cuestionario "antes de realizarlo, como si tuvieras que pedir permiso". Eso, ha añadido, "no es propio de un país democrático".

La JEC, encargada de velar por el correcto funcionamiento de los periodos electorales, recordó entonces que esa encuesta flash se realizó cuando ya estaban convocados los comicios europeos del 9-J y las elecciones al Parlament de Cataluña. Y en esas fechas el CIS estaba obligado a informar a la Junta Electoral de sus estudios de intención de voto, algo que no hizo.

Descarta cualquier infracción

Sin embargo, Tezanos ha dicho que es "verdaderamente sorprendente" que le hayan impuesto una multa por una encuesta "que se publica 7 horas hábiles después de terminar", y a la que "todo el mundo tiene acceso". Por este motivo, ha dicho, "esta multa se va a recurrir y se va a ganar".

Además, ha señalado que "cualquiera entiende que hubo un acontecimiento muy importante", en referencia al periódo de cinco días de reflexión del presidente del Gobierno, y que se dirimió con la decisión de Sánchez de continuar al frente del Ejecutivo. El CIS, ha explicado Tezanos, hizo una encuesta "con toda la buena fe" y descarta haber incurrido en alguna infracción.

Tezanos ha defendido en esa línea la "transparencia y rigurosidad" del CIS y ha recordado que la metodología utilizada por la institución que él preside "no garantiza la verdad absoluta". "El CIS no toca las encuestas, no existe la 'cocina Tezanos'", ha subrayado.

Persecución del PP

Asimismo, Tezanos ha cargado contra el Partido Popular porque "está empeñado en una persecución sistemática" hacia su persona. "Han presentado multitud de denuncias", ha dicho. "Yo creo que tienen una auténtica obsesión".

En esta línea, al ser preguntado por la posibilidad de que el PP investigue en el Senado -como ha defendido su portavoz en la Cámara Alta, Alicia García- si existe "malversación" en la "utilización" del CIS, Tezanos ha quitado hierro al asunto -"pueden investigar lo que quieran"- ya que la "investigación judicial en este país corresponde al Poder Judicial".