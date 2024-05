Albares apoya al fiscal de la Corte Penal Internacional que pide detener a Netanyahu

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha apoyado al fiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI) que ha solicitado la detención de Bejamín Netanyahu, primer ministro de Israel.

Así lo ha expresado Albares en una entrevista en Hora 25, programa de la Cadena SER.

A preguntas de su presentador, Aimar Bretos, el titular de Exteriores ha señalado que España "está con el fiscal general" de la CPI. "Hemos dado contribuciones voluntarias para que pueda investigar los crímenes en los que tiene competencia", ha recordado Albares, quien se ha reunido "muchas veces" con el mismo.

"Nosotros estamos junto a la Corte Penal Internacional y apoyamos al fiscal de la corte para que pueda hacer su trabajo", ha expresado, sin llegar a explicitar un apoyo expreso a esta postura, aunque sí uno global a su trabajo.

"España es un país comprometido con las instituciones internacionales. Lo que el fiscal ha hecho es trasladar esa solicitud [de detener a Netanyahu]. Apoyamos tanto al fiscal como a la Corte en las decisiones que tome", ha reiterado.

Albares ha sido preguntado por la decisión del Gobierno de España de reconocer al Estado palestino, que considera un "anhelo" de este pueblo y una medida beneficiosa para la zona. Incluso, para garantizar la "seguridad que quiere Israel".

De hecho, la ha presentado como una decisión estratégica, que "deja fuera del espacio político" a los palestinos que no creen en la llamada solución de los dos Estados, que apoya España, en referencia a los terroristas de Hamás.

José Manuel Albares también ha admitido que aún es un debate abierto el de las fronteras que deba tener el futuro Estado palestino. Ahora bien, ha señalado, como un "consenso en la Unión Europea", los límites de 1967. "No es el momento", ha señalado, no obstante, sobre esta cuestión.

Por otro lado, el ministro ha confirmado que España no se plantea retirar a su embajadora en Israel.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Reuters

"La embajadora, cuando tenga alguna reunión, trasladará nuestra posición clara del reconocimiento y de que Palestina debe ser miembro de Naciones Unidas y que es la mejor forma de garantizar la seguridad de Israel y del pueblo palestino. Las comunidades españolas judías son una parte de la sociedad española", ha manifestado.

También ha rechazado Albares que el reconocimiento del Estado palestino, planteado por el Gobierno de Pedro Sánchez, sea una medida electoralista.

"Quien crea que esto tiene aroma electoralista no está mirando a los 35.000 palestinos muertos. Entre ellos, muchos niños. No está mirando a las personas que no saben si se van a levantar con vida en Gaza. Ha llegado ya la hora de dar un paso adelante con estas miles de personas muertas", ha asegurado a los micrófonos de La SER.

Tampoco ha sido explícito el ministro sobre si considera que la actuación de Israel debe ser considerada como un genocidio, como sí lo califican partidos como Sumar o Podemos.