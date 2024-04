Sánchez se apunta ante Feijóo los votos de Bildu como propios: "En el País Vasco les ganamos 9 a 1"

"Les ganamos nueve a uno".

En su constante travesía por los surcos de la opinión, Pedro Sánchez, en tan solo unos días, ha pasado de renegar de Bildu, por la negativa de su candidato a calificar a ETA como lo que fue: una banda terrorista, a arrogase como un triunfo propio el auge de esta formación en las elecciones del pasado domingo en el País Vasco.

Durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados de este miércoles, y ante la crítica de Alberto Núñez Feijóo, que le ha señalado por aupar al partido de Arnaldo Otegi, Sánchez ha solemnizado: "Fíjese lo que ha sucedido, nueve de cada diez votos del pasado domingo en Euskadi fueron a partidos políticos que apoyaron esta investidura y a este gobierno y a las políticas que estamos desplegando durante estos meses de la legislatura, nueve de cada diez".

Previamente, Feijóo ha felicitado a Sánchez "por el gran resultado" de Bildu. Y le ha espetado: "Es gracias a usted, hoy siguen gobernando juntos en Navarra, sigue usted regalándole la alcaldía de Pamplona y hoy usted sigue siendo presidente gracias a los seis votos de Bildu, por eso le pregunto: ¿lo que dijeron en campaña sobre Bildu sólo era una mentira más de las suyas? ¿O van a romper los pactos con Bildu?".

Ante este interrogatorio, el jefe del Ejecutivo ha hecho oídos sordos y ha pasado al ataque contra el PP por su ligera subida en el País Vasco, insuficiente para influir en el Parlamento autonómico. "Es el resultado de la política de confrontación, de destrucción, desinformación y bulos" que "están practicando" sus dirigentes, ha afirmado. Así se ha jactado: "Les ganamos nueve a uno".

En su réplica, el líder de la oposición ha trazado un paralelismo con la comparecencia de Koldo en el Senado el pasado lunes y ha reprochado a Sánchez que "se acoge también al derecho a no declarar".

De la felicitación del presidente por los comicios vascos, Feijóo ha denunciado: "Un presidente normal de cualquier país europeo hoy vendría muy preocupado, porque un partido independentista, con el pasado terrorista que ha tenido, no merece que usted me conteste así. Sólo un irresponsable dice lo que dice usted. España merece un presidente que se preocupe cuando Bildu sube, no que brinde por ello".

Acto seguido, ha agregado: "¿Exactamente qué celebra? ¿Que han convertido a su partido en un partido menguante subalterno del independentismo? Por eso, en Galicia le hicieron la campaña al bloque, en Euskadi al PNV y a Bildu, y en Cataluña pase lo que pase acabará entregando el Gobierno a los independentistas. Señor Sánchez usted es al independentismo lo que Koldo es al PSOE, indisociable. Y basta ya, creo yo que la silla que le pagamos como presidente no merece una respuesta como la suya".