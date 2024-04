Resultado elecciones País Vasco 2024, en directo | Ganadores, escrutinio y participación de las elecciones vascas

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, considera que el PP vasco ha cumplido su objetivo de crecer en las elecciones vascas, si bien ha reconocido que son "exigentes" y quieren "más", dado que buscan ser "protagonistas" de la política vasca. Ante la subida de los socialistas, que pasan de los 10 a los 12 escaños, ha indicado que el "miedo" a que Bildu ganara los comicios ha podido "movilizar ese votante en última instancia".

En una comparecencia en la sede del PP, Gamarra ha felicitado al PNV por su victoria en las elecciones y ha recalcado que "la principal noticia" de la noche, aunque "no es buena" para la sociedad española. "No hay que olvidar que esto es gracias, en buena parte, a Pedro Sánchez y al Partido Socialista. Más de cinco años blanqueando a un partido que no condena la violencia de ETA en Euskadi", ha indicado la 'número dos' de Alberto Núñez Feijóo.

Gamarra ha recalcado que la gobernabilidad de España no puede depender en nuestro país de los que no creen en él "y buscan romperlo". "Vamos a seguir construyendo la alternativa que nuestro país necesita", ha manifestado.