Abandona la política la eurodiputada que dijo que le daba igual "la felicidad del pollo... yo me lo como"

Clara Aguilera, eurodiputada del PSOE, entrevistada en el documental 'Food for Profit' (2024). FFP

Clara Aguilera, la eurodiputada del PSOE que protagoniza una de las polémicas del documental Food for Profit, abandona la política. Eso sí, la destacada vocal de la Comisión de Agricultura (AGRI) del Parlamento Europeo ha anunciado que se pasa "al sector privado", después de que este diario desvelara un vídeo grabado con cámara oculta.

Aguilera, de 60 años, lleva desde 1998 viviendo de la política. Primero, como diputada autonómica en Andalucía. Después, como consejera de Gobernación y de Agricultura de la Junta. Y finalmente, dos legislaturas en el Europarlamento.

En aquella grabación, recogida en el referido documental, la socialista granadina contradecía sus declaraciones públicas a favor del bienestar animal: "A mí, me da igual la felicidad del conejo, del pollo o del gato... me da igual, yo me los como".

Clara Aguilera (PSOE): "Me da igual la felicidad del pollo, yo me lo como"

El pasado miércoles, EL ESPAÑOL se hacía eco del estreno en España del trabajo periodístico de dos italianos, Giulia Innocenzi y Pablo D'Ambrosi. Tras cinco años de investigación, el largo reportaje logró reunir entrevistas a cámara e imágenes captadas de manera encubierta a varios europarlamentarios.

En este documental se demuestra, presuntamente, la facilidad con que numerosos de estos representantes políticos reciben a lobbistas en sus despachos. Y cómo reconocen prácticas irregulares para defender políticas e iniciativas que éstos les propongan.

Carta a Narbona

El caso de la socialista natural de Granada era paradigmático. Sin estar aparentemente implicada en irregularidades, lo cierto es que la sucesión de sus grabaciones encubiertas y en entrevista a cámara muestran dos discursos completamente contrapuestos.

De ser un ariete contra las "explotaciones intensivas" a criticar a "quienes se quejan de las macrogranjas de cerdos, pero luego se comen el jamón".

Tan explícita era su "vergonzosa manera de hacer política", que la Fundación Franz Weber (FFW) envió una carta a Cristina Narbona, presidenta del PSOE y exministra de Medio Ambiente.

El director de la FFW, Leonardo Anselmi, remitió este lunes una misiva a Narbona, a la que tuvo acceso este periódico [consúltela aquí en PDF], para reclamar al Partido Socialista que Aguilera no fuera incluida en las listas de las próximas elecciones europeas del 9 de junio.

Este periódico se puso en contacto con el servicio de prensa del Grupo Socialista en la Eurocámara para recabar la versión de la europarlamentaria, pero Aguilera ha preferido no hacer declaraciones.

Aun así, tras negarse a atender a EL ESPAÑOL y después a Onda Cero Granada, en apenas 48 horas, ha cambiado de actitud. Este jueves atendió a Todo es Mentira, en Cuatro, y este viernes ha anunciado que se pasa "en otoño" ya decidió no repetir y que se pasa "al sector privado", donde dice ya tener ofertas.

El documental

En un pasaje grabado con cámara oculta por un periodista que se hacía pasar por lobbista, Aguilera explica su manera de entender política después de 10 años en Bruselas y Estrasburgo:

—Hay políticos e industriales que toman el dinero de la PAC [...] porque sabemos que hay gente trabajando sobre un específico donde hay los nombres de varios miembros...

Así introducía el espinoso tema el reportero, cuya cámara estaba camuflada, grabando, a la altura de la mesa de un restaurante en Bruselas. Es entonces cuando Aguilera parece confesar.

—Sí, yo también. Yo soy del sector. Yo he trabajado en el sector. Sí, sí. Y dicen que hay conflicto de intereses... ¡bueno! Hay muchos diputados en AGRI que sí cogen dinero de la PAC porque son propietarios —dice, señalándose a sí misma—.

Fuentes cercanas a la productora responsable del documental admitían que no ha podido constatarse que la eurodiputada del PSOE sea beneficiaria de ayudas de la Política Agraria Común (PAC) europea. Pero sí que trabajó en cooperativas agrarias, adonde ahora encaminará sus pasos.

La eurodiputada granadina reconocía ante la cámara oculta, eso sí, lo que se constata en otros pasajes del documental: que muchos de sus compañeros en AGRI sí cobran de las ayudas de la PAC.

—¿Que hay gente que le pueda generar dudas? También lo entiendo. Porque es verdad que nosotros tomamos decisiones sobre las ayudas de la PAC. Pero es que, de momento, todas absolutamente legales, transparentes, se declaran...