El PSOE amenaza ahora con citar a la hermana y al cuñado de Feijóo si el PP insiste con Begoña Gómez

El PP y el PSOE viven atascados en una suerte de guerra fría a causa de las comisiones de investigación, con ambos partidos cargando sus armas pero sin decidirse a dispararlas. Los socialistas amenazan ahora con citar a la hermana y al cuñado de Alberto Núñez Feijóo a la comisión del Congreso si los populares insisten y acaban llamando a la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez.

Aunque el PSOE no ha verbalizado expresamente esta estrategia, el partido ya ha solicitado a la comisión del Congreso los expedientes de los contratos adjudicados por la Xunta de Galicia entre 2008 y 2023 al grupo Eulen, donde trabaja Micaela Núñez (hermana de Feijóo), y a Universal Support, donde trabaja Ignacio Cárdenas (su cuñado).

"Hay mucho expediente que ver y mucho familiar por ahí involucrado", aseguran fuentes del PSOE. El objetivo del partido es estudiar todos esos documentos, así como la declaración de la renta de la pareja de Feijóo, para ver por dónde pueden atacar al PP en caso de que los populares lo hagan con Begoña Gómez.

[El PP ampliará el objeto de la comisión en el Senado para poder investigar los negocios de Begoña Gómez]

La semana pasada se conocieron los comparecientes que el PSOE proponía para la comisión de investigación y para muchos fue una sorpresa que no se incluyera en la lista a ningún familiar de Feijóo. Sin embargo, sí que han pedido documentos en su plan de trabajo. El PP tampoco pidió la comparecencia de Begoña Gómez en su comisión del Senado.

Esto no significa más que una tregua a ver hasta dónde está dispuesto a ir el adversario, ya que los nombres no son definitivos y el listado se puede ampliar. Los socialistas aseguran que no tienen ningún "problema" en citar a algún familiar, pero entienden que es materia sensible y que "hay que verlo". Es decir, que están a la espera de a ver qué hace el PP.

Según ya publicó este diario, el PP intentará extender este martes la investigación del Senado a "otros casos de corrupción" y que la misma no se centre sólo en el caso Koldo. El objetivo es que ello permita cercar a Begoña Gómez.

Los servicios jurídicos de la Cámara Alta cuestionaron algunas de las solicitudes de información del PP por no estar directamente relacionadas con la trama del exasesor de José Luis Ábalos que investiga el Senado. La petición de extensión irá a la Mesa del Senado este martes y se aprobará, previsiblemente, en el pleno del 23 de abril.

En el PSOE están muy atentos a qué sucede con este asunto y qué tipo de movimientos acaba haciendo el PP con respecto a Begoña Gómez. A fin de cuentas, parte de su estrategia argumental es que ellos sólo están respondiendo a ataques del PP. "Vamos a ver qué pasa", zanjan fuentes del partido sin atreverse a adelantar ningún escenario concreto.

Ábalos irá a la comisión

Este martes se conocerá la lista completa de llamados a declarar en la comisión de investigación del Congreso tras la reunión de la misma. Se hará pública después de que los distintos partidos negocien a quién llamar, ya que no hay mayorías y hace falta pactar.

Aunque el PSOE no incluyó en su propuesta inicial al exministro José Luis Ábalos, fuentes del partido dan por seguro que acabará siendo llamado a declarar "con toda probabilidad". A fin de cuentas, sí han pedido su comparecencia ERC, PP, Junts, PNV y Sumar.

Desde el PSOE aseguran que están dispuestos a apoyar la comparecencia de Ábalos, ya que la comisión la han creado a raíz de un escándalo de corrupción que ha salpicado al Ministerio que dirigió.

[Koldo abrirá la comisión de investigación del Senado el 22 de abril, Illa declarará el 24]

No está claro, aún, que sucederá con Alberto Núñez Feijóo. De momento, sólo ERC ha pedido su comparecencia. Aunque los socialistas aseguran que puede estar en las negociaciones, todavía es pronto para ver si le llamarán y habrá que esperar a ver qué hace el PP para que en el PSOE decidan el calibre de su ofensiva.

En cuanto a la comparecencia de Salvador Illa en la comisión de investigación del Senado, que tendrá lugar el próximo 24 de abril, a las puertas de las elecciones catalanas del 12 de mayo a las que se presentan, en el PSOE aseguran estar muy tranquilos con la misma.

Desde el partido trasladan que Illa "sabe de lo que habla, mucho más que aquellos a los que va a tener enfrente". Consideran que no le va a perjudicar para el arranque de campaña, sino todo lo contrario. "Lo de Illa en el Senado le va a salir mal al PP", zanjan.