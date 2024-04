El 51% pide regularizar a los 500.000 inmigrantes que viven en España sin papeles y un 43% se opone

La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) aprobada a trámite la semana pasada en el Congreso de los Diputados divide en dos a los españoles. El texto, respaldado por todos los partidos salvo Vox para su toma de consideración, propone regularizar de un plumazo la situación de medio millón de inmigrantes que, en su situación actual, estarían obligados a trabajar en la economía sumergida. Con papeles, pueden integrarse en el mercado laboral.

Aun así, la amplia mayoría escenificada esta semana en la Cámara Baja contrasta con la división entre los votantes: por la mínima, un 50,8% de españoles estaría a favor de la ILP, frente a un 43,1% que la rechaza. Además, la discordia es también ideológica, con izquierda y nacionalistas votando que sí y derecha y abstencionistas más proclives al no.

Así lo refleja el último barómetro de SocioMétrica que hoy publica EL ESPAÑOL, realizado durante los días inmediatamente posteriores a la toma en consideración de la iniciativa. Como dato al margen, tanto la CEOE como las patronales sectoriales se han mostrado partidarias de la contratación en origen para cubrir vacantes.

Es, sobre todo, una postura que se comparte desde la izquierda parlamentaria y los socios del Gobierno. O como mínimo desde sus votantes. Un 89,4% de los simpatizantes del PSOE y un 90,2% de los de Sumar se posicionan a favor de la ILP; entre el resto de partidos el apoyo es más discreto (75,3%), principalmente porque no todos los partidos regionales, nacionalistas e independentistas son afines ideológicamente.

Si el sí estaba claro en la izquierda, en la derecha el no es mayoritario, pero no arrollador. Una comparación sencilla: el partido con menos unanimidad de voto en la izquierda es el PSOE (89,4); en la derecha, el partido que más se opone a la ley es Vox (81,9). Otros, como el PP (57,1% en contra) o los abstencionistas (61,9% en contra; pero un 13,8% no contesta), se encuentran divididos y sin una opinión clara.

Para defender su posición favorable a tramitar la ILP, el PP dio dos argumentos: razones humanitarias ("Cáritas y otras asociaciones que atienden a inmigrantes han pedido a los políticos un debate sobre este asunto") y razones prácticas ("los empleadores necesitan mano de obra" y así lo trasladan de forma reiterada).

Eso no impidió las críticas de Vox. Santiago Abascal se revolvió en as redes sociales contra los popularesEl señor Feijóo acaba de apoyar algo mucho peor que regular a medio millón de ilegales. Han apoyado (todo el Congreso menos Vox) el negocio de las mafias que los han traído, han amplificado el efecto llamada y harán que vengan muchos más en las mismas condiciones".

El número de personas que se encuentran en situación irregular en España es "imposible de cuantificar" ya que no forman parte del sistema, por lo que las cifras suelen enmarcarse en una horquilla más o menos amplia consensuada entre entidades o estudios académicos.

En el caso de la ILP para regularizar la situación de inmigrantes que se encuentren en España desde antes del 1 de noviembre de 2021, sus impulsores sitúan en unas 500.000 las personas beneficiarias, basados en sus propias investigaciones.