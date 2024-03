Actualidad política, en directo | Puigdemont abre la lista de Junts el 12-M a grupos independientes para visibilizar "transversalidad"

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha abierto su candidatura a las próximas elecciones al Parlament a grupos independientes para visibilizar la transversalidad y poder evitar un Govern "rendido", en alusión al actual ejecutivo catalán que preside Pere Aragonès.

Después de que el pasado jueves ofreciese a ERC liderar una "lista de país" a las elecciones al Parlament y que los republicanos rechazasen la oferta, este martes Puigdemont ha reunido en las afueras de Perpiñán (Francia) a siete formaciones independentistas que orbitan alrededor de JxCat, con la intención de evidenciar que su candidatura irá "más allá de las siglas" del partido.

"Un país no avanza si tiene un gobierno que sale rendido de casa. Y se puede rendir porque se renuncia, o sencillamente porque han faltado ideas. O se puede salir rendido de casa para no querer incomodar más de la cuenta, por no ser capaz de hacer valer los intereses de los catalanes por encima de los intereses del partido que gobierna España", ha espetado Puigdemont en una alusión directa a ERC.