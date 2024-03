El PP dice que Sánchez da la amnistía a Puigdemont, mientras Junts le deja sin Presupuestos del Estado

El PP ha calificado este sábado a Pedro Sánchez como un "presidente extorsionado" por los partidos independentistas, que sólo puede ofrecer como foto de campaña de las elecciones europeas "la de Puigdemont entrando triunfante en España".

Los populares han denunciado el acuerdo desigual que Sánchez mantiene con sus socios independentistas: ha aprobado inicialmente esta semana la ley de amnistía, para garantizar el regreso de Puigdemont a España, mientras Junts bloquea la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.

Fuentes oficiales de la calle Génova han emitido este comunicado tras conocer que el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, se reunió el viernes en Ginebra (Suiza) con Puigdemont para abrir una nueva fase de negociación, que incluye el referéndum de independencia y un sistema de financiación diferenciado para Cataluña.

"El partido de Sánchez ha paralizado los Presupuestos de todos los españoles pero no la subasta a Puigdemont, con lo que el Gobierno renuncia a las cuentas públicas pero no a nuevas cesiones. Mientras Sánchez paraliza España, acelera en Suiza", señalan los populares.

Junts ya ha anunciado que Carles Puigdemont se plantea ser candidato a la Presidencia de la Generalitat en los comicios del 12 de mayo y regresar a España para la investidura, aunque pueda ser detenido, con el fin de provocar una gran conmoción social.

Por ello, el PP exigen a Pedro Sánchez y Salvador Illa que aclaren cuáles son las nuevas contrapartidas del PSOE a Puigdemont: "¿Acaso le han prometido poder estar en España tras las elecciones catalanas? ¿Van a seguir la hoja de ruta que les marca Junts para presionar a los jueces a la hora de aplicar la ley de amnistía? ¿Han hablado de referéndum de autodeterminación?"

"Como advertimos", añaden los populares, "la aprobación de la Ley de Amnistía no es suficiente para Junts, que sigue amenazando con la autodeterminación mientras se reúne con los socialistas fuera de la UE. El PSOE pone en pausa el Congreso, donde hay que resolver problemas urgentes de los españoles, y corre raudo a solucionar los de un fugado de la Justicia".

El PP interpreta todos estos hechos en clave electoral, ante los comicios al Parlament convocados por Pere Aragonès para el próximo 12 de mayo. El partido de Feijóo cree que los socialistas "no tienen ninguna credibilidad al hablar de convivencia", mientras se reúnen en Suiza con los dirigentes de Junts que siguen amenazando con recurrir a la vía unilateral.

"El PSC es cómplice y sólo el PP catalán es la garantía para quien no quiere un nuevo procés", señalan los populares. Salvador Illa ha sido confirmado este sábado, precisamente, como candidato socialista a la Presidencia de la Generalitat, en el Congreso del PSC que se celebra en Barcelona.

"Las cesiones no pararán y nosotros no dejaremos de combatirlas porque los españoles no merecen un presidente extorsionado", indica el PP, "no hay proyecto alguno para España, solo una entrega incondicional a un independentismo que cada día se crece más".