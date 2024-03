Zapatero: "El gran fake de la democracia es la teoría de la conspiración del 11M. Abrió la puerta a Vox"

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha asegurado este viernes que "el gran fake" de la democracia española "es la teoría de la conspiración del 11-M".

Cuando están a punto de cumplirse 20 años del peor atentado terrorista de España, Zapatero ha señalado que las tesis de la conspiración, "sostenidas durante demasiado tiempo", han sido las que "abrieron la puerta a la extrema derecha" en nuestro país.

En una entrevista en TVE, ha recordado que logró la Presidencia del Gobierno "en una situación muy dramática", apenas tres días después de los atentados, y ha calificado de "escoria" a aquellos que durante años han asegurado que llegó a La Moncloa "empujado" por un atentado "fruto de una conspiración".

"Si a uno le están diciendo todos los días que alguien que ha llegado a La Moncloa empujado por un atentado durante muere gente, mucha gente, y que eso ha sido fruto de una conspiración planificada de Marruecos, ETA y del PSOE casi a mí eso me indigna. Y es escoria todo aquel que dijera eso. Escoria política y moral", ha señalado.

En esta línea, Zapatero ha defendido que fue "la fortaleza de democracia" y la "libertad" de los españoles la que le llevaron a ganar por mayoría absoluta las elecciones generales del 14 de marzo de 2004.

"Y ganamos en 2004 y en 2008 después de cuatro años aguantando la teoría de la conspiración, que no se la creyó la gran mayoría de la sociedad española", ha recordado.

Aznar "se equivocó" al mantener que fue ETA

Sobre los primeros días tras el atentado, Zapatero ha opinado que el por aquel entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, "se equivocó" al mantener durante días la teoría de que ETA estaba detrás de la matanza. "Lo mantuvo tercamente y su error fue no convocar la unidad de los partidos", ha dicho.

"Él no era receptivo y nos convocó a ir a una manifestación", ha proseguido Zapatero, que considera que aunque el acto era "unitario" había "una división muy evidente".

Preguntado por qué no acudió a las protestas frente a Génova en la jornada de reflexión, el expresidente socialista ha admitido que tuvo "varias peticiones de que saliera a la calle" porque "me decían que todo era una vergüenza". "Me pareció que no debía salir en el día de reflexión", ha señalado, para recordar las palabras de Alfredo Pérez Rubalcaba aquella noche desde Ferraz. "Los ciudadanos españoles merecen un Gobierno que no les mienta".