ERC apoyará el pacto de Junts para la amnistía pero teme un choque con la UE por meter el terrorismo

ERC respaldará el acuerdo que el PSOE y Junts cierren esta semana para desbloquear la ley de amnistía en el Congreso de los Diputados, por considerar que se trata del factor decisivo que va a garantizar la continuidad de la legislatura.

No obstante, el partido de Pere Aragonès mantiene sus recelos sobre la posibilidad de incluir en la medida de gracia todos los delitos de derrotismo (tal como pretende Junts, para garantizar el regreso de Carles Puigdemont a España), por temor a que la norma descarrile si los jueces del Supremo presentan una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE.

Las fuentes de ERC consultadas por EL ESPAÑOL recuerdan que este partido no ha pretendido una ley de amnistía confeccionada pensando en perfiles concretos, como el de Puigdemont, sino acotada a los delitos por los que los independentistas están encausados ante la Justicia en un intervalo determinado de tiempo.

A pocas horas de que se cierre el acuerdo, ERC mantiene una última objeción: cree que Junts ha tensado la negociación hasta el último minuto (hasta el punto de tumbar la tramitación de la norma en el Pleno del Congreso el pasado mes de enero) para poder apuntarse el tanto de poder exprimir al máximo las cesiones del PSOE.

El próximo jueves concluye el plazo para que la Comisión de Justicia del Congreso apruebe el nuevo dictamen de la proposición de ley, antes de remitirla al Pleno.

La dirección de Junts, como ha informado EL ESPAÑOL, se muestra convencida "al 90%" de que se cerrará el acuerdo en el plazo previsto y el PSOE accederá en todas sus pretensiones, que pasan por incluir en la amnistía todos los delitos de terrorismo y alta traición (que afectan directamente a Puigdemont en el caso Tsunami y en la Operación Volhov).

Los de Puigdemont lo explican gráficamente: "Con Koldo sobre la mesa [los socialistas] no están tan flamencos, les vemos poco dispuestos a perder su justísima mayoría". Y añaden: "Están tan débiles que no pueden decir que no al acuerdo".

Junts constata que el caso de corrupción del caso Koldo (que ha provocado la salida de José Luis Ábalos al Grupo Mixto) ha puesto contra las cuerdas al Gobierno de Pedro Sánchez, que necesita ahora cerrar el acuerdo de la amnistía a cualquier precio para garantizar el futuro de la legislatura.

Así lo interpretan también las fuentes de la dirección del PP consultadas por EL ESPAÑOL. "Ya sabemos que los independentistas hacen negocio con la debilidad del Gobierno", indican fuentes oficiales de la calle Génova, "el PSOE está de rebajas, los síes de Junts son cada vez más caros y las tragaderas del PSOE cada vez más grandes".

No sólo el caso Koldo ha llevado al Gobierno a una extrema debilidad, señala el equipo de Alberto Núñez Feijóo. Así se ha puesto en evidencia también después de que el PSOE de Sánchez se viera "derrotado en las primarias de Extremadura" celebradas este fin de semana, en las que se impuso el candidato del sector crítico, y "vapuleado" en las elecciones gallegas del 18-F, en las que el PP obtuvo su quinta mayoría absoluta.

"Pedro Sánchez no sólo tiene un frente abierto por Ábalos, también con Air Europa y la mujer del presidente", dicen las citadas fuentes del PP, "Sánchez reza para que Koldo no sea especialmente locuaz en sus testificales, está pendiente de la condescendencia del PNV y espera que Bildu no se radicalice aún más en las elecciones vascas".

Al respecto, la dirección del PP advierte que no descarta “ninguna iniciativa” para aclarar los vínculos de Begoña Gómez con los implicados del caso Koldo, con el fin de esclarecer si se ha producido un "posible conflicto de intereses o tráfico de influencias".

Las fuentes del PP consultadas por EL ESPAÑOL aluden al encuentro que Begoña Gómez mantuvo con Víctor Aldama, asesor de Air Europa detenido el pasado mes de febrero por cobrar comisiones en la trama de mascarillas del caso Koldo. Y recuerdan al respecto: "El presidente del Gobierno transfiere fondos desde el Consejo de Ministros a una empresa [Air Europa, rescatada con fondos millonarios por el Gobierno] que había patrocinado la cátedra de su mujer, lo mínimo es que dé explicaciones".

Por otro lado, el PP cree que el Gobierno filtró el pasado viernes una versión interesada del borrador del informe de la Comisión de Venecia sobre la ley de amnistía, con el fin de allanar el terreno al acuerdo que tiene previsto cerrar esta semana con Junts para desbloquear la norma.

"El Gobierno utilizó a dos medios de comunicación, La Vanguardia y El País, en su estrategia de desinformación", dicen las fuentes de la calle Génova, "ha utilizado a dos medios que son independientes y ejemplares, comprometiendo su objetividad, para vender un relato ficticio", según el cual la Comisión de Venecia avala la amnistía.