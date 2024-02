El PP dice que Sánchez está siendo "extorsionado" por Ábalos: "¿Qué teme? ¿Por qué no pide que dimita?"

"Pedro Sánchez, ante una extorsión, siempre cede. Cedió con Puigdemont y está cediendo con Ábalos". Con esta sentencia, la número tres del Partido Popular, Carmen Fúnez, ha denunciado este domingo que el presidente del Gobierno está siendo chantajeado "de manera permanente" desde que volvió a ser elegido hace cien días.

Primero, con el líder de Junts, que le doblegado el brazo en numerosas ocasiones. Y, ahora, con el que fue "un miembro de su equipo más íntimo", salpicado por la operación Delorme, que investiga las supuestas mordidas en contratos sanitarios durante la pandemia y que se ha saldado con la detención de Koldo, la sombra de Ábalos en Ferraz y el Ministerio de Transportes.

Los populares aseguran que la entrevista que ofreció anoche el exministro en La Sexta fue una clara "amenaza" a Sánchez y a Santos Cerdán, sucesor de Ábalos como responsable de Organización en el PSOE.

"Ábalos recordó que por él Sánchez llegó al Gobierno y que por él puede salir del Gobierno", ha afirmado la vicesecretaria de Organización del PP. Las palabras del diputado valenciano, a su juicio, "fueron una extorsión en toda regla", un órdago a la dirección socialista, que sigue sin reclamarle de forma directa que entregue su escaño en el Congreso.

Fúnez, que ha asistido esta mañana a Guadalajara, donde ha habido una parada de la Ruta por la Igualdad de su partido, ha anunciado: "El PP va a hacer a Pedro Sánchez las preguntas para que explique la verdad que hay detrás de las amenazas y la extorsión que ayer Ábalos transmitió".

"Sin rodeos ni tapujos", ha recalcado, los populares preguntarán al presidente del Gobierno: "¿Por qué no le pide públicamente el acta de diputado a Ábalos? ¿Qué ocurre para que no le pida la dimisión? ¿Desde cuándo conocía estos hechos? ¿Cómo investigó estos hechos? ¿Qué teme? ¿Qué ocurre para que, a día de hoy, Ábalos aún no haya dimitido?".

Como publica EL ESPAÑOL, en el PP creen que es cuestión de horas que Ábalos pase a ser un cadáver político. Por eso, centran su "ofensiva 360" contra Sánchez, el Gobierno y altos mandos del PSOE. Este domingo, también en una parada de la Ruta por la Igualdad en Tarragona, la portavoz del PP europeo, Dolors Montserrat, ha remarcado: "El PSOE se queda sin relato ante la corrupción y pronto se quedará sin Gobierno".

