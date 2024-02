Pedro J.: "El Gobierno debe dedicar más empeño a combatir el narco que a las intrigas políticas"

El presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez, ha participado este martes en la tertulia del programa de Telecinco La Mirada Crítica para analizar la actualidad política, las elecciones gallegas del 18-F, la polémica del PP con el indulto condicionado al expresident catalán Carles Puigdemont y la lucha del Gobierno contra el narcotráfico.

Para el periodista, el Gobierno de Pedro Sánchez debería "dedicar menos empeño en la intriga política" para poner "más energía en la gestión de los graves problemas que tiene la sociedad española", en referencia a la lucha contra el narcotráfico -"una prioridad nacional", sobre todo a raíz de lo sucedido en Barbate-, los problemas de los agricultores y los transportistas y, en general, los problemas derivados de la "carestía de la vida".

Gestionar todos estos problemas es, según Pedro J. Ramírez, "compatible con defenderse" políticamente "de los adversarios y atacarles con mayor o menor fundamento". "Necesitamos un Ejecutivo en pie de guerra no contra el Partido Popular, sino contra el narco, las dificultades del campo, etc., y hoy por hoy la sociedad no lo percibe así", ha añadido.

[Por qué Marlaska acabó con OCON-Sur, la unidad que logró el mayor juicio de España contra el narco]

"Pecado de pensamiento"

Sobre la polémica del PP que estalló este fin de semana, cuando fuentes de Génova dejaron la puerta abierta a un indulto a Puigdemont supeditado a unas condiciones imposibles, Pedro J. ha tachado "este episodio" de "mucho ruido y pocas nueces". Por un lado, muestra la "torpeza" de Feijóo de hablar del "asunto más inadecuado en el momento más inoportuno y con las personas menos convenientes", pero, más allá de eso, "estamos simplemente en lo que el catecismo decía que eran pecados de pensamiento".

Es decir, "no es lo mismo un pecado de pensamiento que de palabra o de obra", ha aclarado el director de EL ESPAÑOL. "Lo que se le atribuye a Feijóo sobre los indultos es una minucia comparado con lo que está haciendo Pedro Sánchez en relación con la Ley de Amnistía, con el Código Penal, con la Ley de Enjuiciamiento Criminal", ha rechazado Pedro J. Ramírez.

"Si Junts tiene alguna prueba de que el PP le ofreció a Puigemont algo remotamente parecido, que ponga ese documento sobre la mesa y entonces hablaremos", ha continuado.

"Este domingo sabremos si este episodio" mina la fuerza electoral del PP en Galicia. "Va a ser una semana de mucho suspense político", ha augurado, "condicionado por la injerencia en el último momento del CIS" de Félix Tezanos, que "ha lanzado en el último momento un sondeo flash con el evidente propósito de influir en el voto" del 18 de febrero. "Estamos ante un escándalo político que no sucede en otro país democrático", ha zanjado.

