Martín Villa critica la ley de amnistía: "Que se borren penas en un Estado de Derecho no se entiende"

El exministro Rodolfo Martín Villa ha afirmado este jueves en Pamplona que su "tentación siempre es estar al lado del Gobierno" pero que en lo referente a la actual ley de amnistía "no puedo ser gubernamental". "Que ahora se borren penas que corresponden a un Estado social y de derecho como es el que tenemos no se entiende", ha señalado.

Así se ha pronunciado este jueves, en declaraciones a los medios de comunicación, antes de participar en la presentación del libro 'El Amejoramiento del fuero: la casa del pueblo navarro', de Jaime Ignacio del Burgo, organizada por la asociación Pompaelo.

"Yo soy siempre muy gubernamental. Mi tentación siempre es estar al lado del Gobierno. Lo que pasa es que en esto no puedo ser gubernamental. ¿Cómo voy a ser gubernamental? Se está haciendo un uso, además, de la ley de amnistía del 77, que es lo contrario de la ley de amnistía del año en que estamos. Es totalmente distinto", ha indicado.

[Puigdemont dice sentirse 'perseguido' y desafía a los jueces por sus 'delirios': 'No nos intimidarán']

Según ha explicado, "en octubre del 77 yo creo que estaba casi en la calle todo el mundo, quedaban muy pocos, eran presos de ETA, muchos de ellos convictos y presos de asesinato". "Pero había que hacer una amnistía. La amnistía fue lo mejor que tuvo la transición española, si me apuran, mejor que la Constitución, porque entraba en unos valores muy importantes", ha manifestado.

Sin embargo, ha subrayado que "ahora es otra cosa, porque el que la amnistía borrara penas que se debían a un régimen no democrático, eso se entiende, pero que ahora se borren penas que corresponden a un Estado social y de derecho como es el que tenemos, no se entiende".

"Tampoco me quiero meter en temas estrictamente jurídicos, pero hay una cosa fundamental, que nosotros la amnistía la propiciamos, la practicamos, la pusimos en marcha con toda la oposición, digamos con toda la izquierda antifranquista, pero además algo que me parece que tiene más valor: nosotros para ser gobierno no dependíamos de los amnistiados, es más, seguramente, para nuestra clientela política o parte de nuestra clientela política, para algunos de los cuales incluso algunos pudiéramos ser traidores, yo creo que nos venía muy mal", ha dicho.

Sigue los temas que te interesan