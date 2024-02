Feijóo alerta contra el dúo PSOE-BNG: "Se sumarían al carrusel de referéndums de independencia"

El líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha advertido este jueves que si tras las elecciones del 18-F Galicia tiene un gobierno encabezado por el BNG junto al PSOE, ambos partidos se sumarán al "carrusel de referéndums de independencia".

De este modo, ha señalado, la nueva Xunta sería un fiel reflejo de la actual situación política de España: "Un Gobierno conformado por el PSOE, equivalente a la mala gestión", ha enumerado, "las minorías nacionalistas que dividen (y así tenemos fracturado a nuestro país) y todos los que son referentes en desestabilizar la nación".

Durante un mitin celebrado en Bastiagueiro (La Coruña), Feijóo ha señalado que si el BNG de Ana Pontón crece en las encuestas no es porque haya moderado sus posiciones independentistas, sino por "la bajada al abismo del PSOE".

[Ana Pontón, candidata del BNG: "Galicia no puede ir un milímetro por detrás de Euskadi y Cataluña"]

"El PSOE se está despeñando", ha abundado, "no tiene ni líderes en Galicia ni proyecto de país. Está cómodo en su papel de muleta del BNG, mientras que Sumar y Podemos son los apéndices en la constelación del nacionalismo y el sanchismo".

Al plegarse a los intereses de los nacionalistas, ha dicho Feijóo, Pedro Sánchez ha "arrasado" al PSOE en casi todas las comunidades autónomas. Tras los comicios del 28-M, "hoy sólo gobierna en Toledo y Asturias [el líder del PP ha olvidado mencionar Navarra], mientras "el PP gobierna en toda España salvo en Euskadi y Cataluña".

Feijóo ha pronunciado estas palabras en Bastiagueiro, durante un mitin que ha protagonizado junto al presidente del PP de La Coruña, Diego Calvo, y el presidente del partido en Oleiros, Tuto Rosende.

El dirigente popular ha señalado que tras casi 15 años de gobiernos del PP, Galicia es hoy "referente en gestión, estabilidad, rigor y lealtad institucional. Es decir, en cumplimiento de la Constitución y de las leyes".

En alusión a la ley de amnistía que tramita el Congreso de los Diputados, el líder del PP ha advertido que "no hay democracia si no hay igualdad de los ciudadanos ante la ley".

"Si ante los mismos hechos a una persona se le condena y a otra se le amnistía, quiebra el Estado de derecho", ha añadido, "y sin Estado de derecho no hay democracia. La democracia es la igualdad de todos los ciudadanos desde que nacen hasta que mueren".

Durante su intervención, Feijóo ha pedido a los militantes del PP que no se fíen del buen resultado que las encuestas brindan al actual presidente de la Xunta, Alfonso Rueda: "Sé muy bien por experiencia propia que, digan lo que digan las encuestas, no hay que dar un voto por ganado".

Y ha dejado claro que lo único que puede amenazar la mayoría absoluta de Rueda es el crecimiento de los independentistas del BNG. Un partido, ha recordado, que el pasado mes enero apoyó una manifestación el Bilbao a favor de los presos de ETA y que en las elecciones europeas concurre en coalición con Bildu y ERC.

Pero además, ha añadido, el BNG es un partido "anacrónico" que quiere imponer la enseñanza monolingüe en gallego. "Son igual de radicales que los que dicen que en Galicia sólo se puede hablar en castellano", ha especificado el líder del PP.

"A ver si van a prohibir también hacer los mitines en castellano", ha añadido, "a ver si no vamos a poder hablar en la lengua que nos dé la gana".

Rueda: "Una Galicia para todos"

El presidente de la Xunta y candidato del PPdeG a la reelección el 18-F, Alfonso Rueda, ha hecho este jueves un llamamiento a acudir a las urnas de forma masiva para evitar que "el futuro" de Galicia quede "en manos del nacionalismo enfurruñado". Un nacionalismo, ha añadido, "al que todo le parece mal" y que busca "la imposición lingüística" e importar "problemas" de otras autonomías como Cataluña con propuestas como "declarar la independencia".

Frente a quienes quieren "dividir y "separatismo importado", el dirigente popular ha reivindicado una comunidad "unida" de ciudadanos que se sienten, como él mismo, "orgullosamente gallegos y españoles". "Quiero una Galicia que sea para todos piensen lo que piensen, nos vayan a votar o no", ha proclamado, antes de advertir que "los únicos gallegos de verdad no son los que votan al nacionalismo".

Alfonso Rueda durante el mitin que ha ofrecido en Pontevedra. Europa Press

"Los que votan al nacionalismo también son gallegos, por supuesto. Pero nosotros también. Y a mucha honra. Por tanto, la cabeza muy alta. El pueblo gallego es grande porque es un pueblo plural", ha aseverado, en un mitin en Baiona (Pontevedra), en un día de temporal en el que, aún con sillas vacías, los populares reunieron unas 400 personas en el auditorio de la localidad.

Rueda ha asegurado que los populares, con él al frente, se presentan a las elecciones del 18 de febrero, para que "el futuro de esta tierra no quede en manos del nacionalismo al que todo le parece mal", un "nacionalismo enfurruñado" que, se ha quejado, "pinta una Galicia negra", tal y como recoge Europa Press. En una localidad marinera, ha ejemplificado con los pellets, pero también con el debate de la TVG de esta semana.

"Lo veríais el otro día en el debate, que decían que todo va de mal en peor, que dejamos que la gente muera de hambre y que, si alguien enferma, se olvide, que en Galicia no hay hospitales", ha reprobado, antes de afirmar que él no necesita que "ningún nacionalismo lleno de razón" con "una superioridad" que no sabe "de dónde saca" le venga a explicar como hay "que ser y que gobernar".

"A todos esos hay que decirles que somos orgullosamente gallegos y orgullosamente españoles. Y hay que decirlo sin contradicciones y sin complejos y sin problemas y sin discusiones. Que no hay que discutir por todo esto, cada uno que se sienta como le dé la gana", ha afirmado, antes de insistir en que él promoverá una Galicia "para todos" porque un presidente "no puede distinguir entre buenos y malos gallegos".

Sigue los temas que te interesan