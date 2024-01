Bruselas se muestra reticente a supervisar la reforma del CGPJ tras hablar con todas las partes

La Comisión Europea se muestra reticente a supervisar la renovación y reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ya que considera que se trata de una responsabilidad nacional y no ve precedentes claros para asumir la labor de mediación que le han reclamado el Gobierno de Pedro Sánchez y el PP de Alberto Núñez Feijóo. En todo caso, eso no significa que vaya a decir que no: Bruselas sigue reflexionando sobre la petición de las fuerzas políticas españolas y todavía no ha tomado ninguna decisión.

"Puedo confirmar que las autoridades españolas han pedido a la Comisión facilitar las discusiones para avanzar en la reforma del CGPJ. Estamos reflexionando sobre esta solicitud", ha dicho este lunes el portavoz de Justicia del Ejecutivo comunitario, Christian Wiegand.

Es la misma respuesta que ya dio Bruselas el pasado 23 de diciembre tras conocerse el acuerdo entre Sánchez y Feijóo para reclamar una mediación europea, alegando la desconfianza entre las partes. Desde entonces, el Ejecutivo comunitario ha mantenido contactos a todos los niveles con España, así como discusiones internas, pero aún no sabe qué hacer, lo que revela sus dudas sobre cómo proceder. Además, la pausa navideña ha ralentizado el ritmo en la capital comunitaria.

[Moncloa acepta a Reynders como "verificador" pero desvincula la renovación del CGPJ y su reforma]

¿No es contradictorio que el Ejecutivo comunitario, que lleva varios años urgiendo a España a desbloquear el CGPJ, se demore ahora en responder a la solicitud para ejercer de árbitro? "No hay que olvidar que esto es una responsabilidad de las autoridades españolas, no de la Comisión Europea. Hemos avisado reiteradamente a las autoridades españolas de que deben resolver esta cuestión", responde Eric Mamer, el portavoz de la presidenta Ursula von der Leyen.

"Es un problema que persiste desde hace mucho tiempo y no es razonable esperar que la Comisión, a la que se le pide justo antes de Navidad que medie en esto -lo que, seamos claros, normalmente no es su responsabilidad- dé ya una respuesta. Por favor, dennos un poco de tiempo", ha insistido el portavoz.

"Queremos asegurarnos de que la forma en que demos respuesta a esta petición haga avanzar el proceso, que sea útil y por tanto contribuya a resolver este problema. Lo que debemos mirar no es el tiempo que tarda la Comisión en responder, sino el tiempo que se tarda en encontrar una solución al problema", concluye Mamer.

En Bruselas no recuerdan ningún precedente de que se haya pedido a la Comisión que medie para resolver un problema interno de un Estado miembro. "No es lo normal, porque normalmente (la renovación del CGPJ) es una competencia nacional básica. Es importante para el Estado de derecho y por eso lo hemos incluido en nuestro informe. Pero normalmente no nos corresponde a nosotros negociar esto", explican fuentes comunitarias.

En todo caso, el Ejecutivo comunitario ha reiterado este lunes su recomendación sobre cómo abordar el desbloqueo del CGPJ. "Nuestra posición es muy clara y así se recoge en el informe sobre el Estado de derecho: para la Comisión es importante que la renovación de los miembros se aborde de forma prioritaria, e inmediatamente después iniciar el proceso para la reforma del sistema de nombramiento, de acuerdo con los estándares europeos", ha explicado Wiegand.

Sigue los temas que te interesan