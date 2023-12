La clave de Alfonso Rueda ante el 18-F: los sondeos del PP nunca le han dado por debajo de Feijóo

El adelanto electoral en Galicia era un asunto que llevaba meses sobre la mesa. Si las elecciones europeas de junio iban a ser "un plebiscito" sobre el sanchismo, Alfonso Rueda podía echar un cable con una especie de meta volante intermedia.

Y hay un dato clave: según fuentes del gabinete del presidente gallego,"Rueda nunca ha estado [en los sondeos] por debajo de lo que dejó Feijóo". Así lo indican las encuestas internas que maneja su equipo.

Desde una óptica nacional, se podría pensar que en la decisión del adelanto han operado otras razones. Por ejemplo, que ni Podemos, ni Sumar ni Vox tienen candidato. Y que la ley electoral no distingue de festivos, así que los 54 días desde la disolución del Parlamento gallego cuentan igual, haya Navidad, Año Nuevo y Reyes de por medio o no... pero eso les dificultará a todos los adversarios buscar un cabeza de cartel y promocionarlo.

"Es igual", responde un portavoz cercano a Rueda. "La izquierda no se va a organizar mejor porque les diéramos más tiempo. Tampoco peor, porque es imposible". ¿Y lo de Vox, ha operado de algún modo ahora que ya hay gobiernos autonómicos de coalición con el PP? "Para nada, ellos no tienen hueco aquí, en los sondeos no llegan ni al 1%".

Pero es innegable que tras el revolcón de las generales, ganadas pero perdidas, el PSOE es una marca más fuerte que hace tres años y medio: en las elecciones gallegas de julio de 2020, los socialistas se derrumbaron y fueron tercera fuerza en un Parlamento con sólo tres partidos: PP (47,9%), BNG (23,8%) y PSdG (19,3%). Y ahora tienen de candidato a un superviviente, José Ramón Gómez Besteiro.

"Tampoco ha influido eso en nada", responde este colaborador de Rueda. "¿Acaso no le hizo hueco Sánchez como delegado del Gobierno en marzo, llevándose a José Manuel Miñones a Madrid para ser ministro? Tampoco dándole más tiempo Besteiro será más conocido".

Los primeros con Presupuesto

Entonces, ¿nada del enfoque nacional ha influido en la decisión de adelantar las gallegas? En el fondo, parece que sí. Las fuentes consultadas confirman que Sánchez y "su caos, su subasta y su inestabilidad" estarán muy presentes en la campaña.

"Somos optimistas. En las últimas elecciones gallegas, Feijóo ya venía de tres mandatos con mayoría absoluta, y Sánchez estaba en lo más alto, con España encerrada en casa y él a todas horas en televisión... y aun así, subió el PP y cayó el PSOE".

Así que Rueda no improvisará, sino que venderá "un Gobierno que no está vendido a los intereses de las minorías, sino que piensa en la gente". Y que atrae inversiones, crea empleo y tiene "un modelo de éxito contrastado" frente a "la inestabilidad y la incertidumbre en que los socialistas tienen a España y sumirían a Galicia, pactando aquí también con los independentistas".

Lo que demuestra todo este discurso es que el rumor de que Rueda llamaría a las urnas antes de lo previsto estaba en lo cierto. Porque los populares tienen su estrategia más que diseñada.

Quizá por eso, el pasado martes 19 de diciembre, el Parlamento gallego fue el primero de toda España en aprobar los Presupuestos para 2024. Y así, "una vez que queda garantizada la estabilidad" de la Comunidad Autónoma, el sucesor de Feijóo se sintió libre para "ahorrarle cinco meses de precampaña a los gallegos", según explica un portavoz de su Gobierno.

Porque a la vuelta de Navidad, todas las maquinarias políticas se habrían puesto en modo electoral, y por tanto, "con los compromisos cumplidos en un porcentaje altísimo", concluyen las fuentes del PP gallego, "todo sería un ruido que le podemos ahorrar a los ciudadanos".

Llamadas a Urkullu y Feijóo

El mismo jueves 21 de diciembre, antes de hacer pública su decisión, Rueda telefoneó a Iñigo Urkullu para ofrecerle ir de la mano a las urnas.

Es tradición de tiempo que las elecciones en Galicia y País Vasco se celebren el mismo día. Es más, en 2020 estaban previstas ambas para el mes de abril y ambas regiones hubieron de retrasarlas, en pleno estado de alarma, para no poner en riesgo la salud de los votantes y los funcionarios. Entonces, Feijóo y el lehendakari negociaron retrasar sus urnas al mes de julio, también en la misma fecha.

El presidente gallego, pues, siguió la costumbre de su antecesor. La amistad personal entre el hoy presidente nacional del PP y el (ya en retirada) jefe del Gobierno vasco se labró durante varias legislaturas, en una colaboración política que no sólo se traducía en posiciones compartidas ante los diferentes gobiernos centrales, sino en la coordinación de las llamadas a las urnas.

"Urkullu le agradeció el gesto, porque Rueda le ofreció unas horas para contestar y anunciar el adelanto conjuntamente", confiesa un colaborador directo del presidente gallego, "pero el 'lehendakari' declinó la oferta, afirmando que el momento político en el País Vasco es muy distinto esta vez".

Feijóo también fue informado por Rueda de sus intenciones. "Él sabe, mejor que nadie, que la potestad de convocar es del presidente autonómico... nunca ha querido influir ni ha sugerido siquiera lo que le pudiera convenir a Génova", concluye un portavoz de la presidencia gallega. "Se le avisó por deferencia institucional y lealtad orgánica. ¿Que esto puede ser bueno para el PP nacional? Es correcto, pero el único objetivo es Galicia, la estabilidad de Galicia".

