Los 8 'noes' de Sánchez a Feijóo: no para la amnistía, ni el pacto con Bildu, ni las acusaciones de 'lawfare'...

Doce cuestiones sobre la Mesa, y sólo dos se han cerrado con un principio de acuerdo, en la reunión que este viernes han celebrado el presidente Pedro Sánchez y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo: la reforma del artículo 49 de la Constitución para sustituir el término "disminuidos" por "personas con discapacidad", y la intervención de la Comisión Europea para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Feijóo ha desgranado en rueda de prensa los noes que ha recibido del presidente del Gobierno a ocho de las diez propuestas que le ha planteado durante la reunión: Sánchez no tiene intención de dar marcha atrás a la amnistía, ni a la moción de censura de Bildu en Pamplona, ni va a adoptar medidas para frenar las acusaciones de lawfare a los jueces, ni va a destituir al fiscal general del Estado reprobado por el Poder Judicial, ni va a garantizar la neutralidad de los miembros de comunicación públicos...

En su comparecencia, Feijóo se ha lamentado de que los compromisos de Pedro Sánchez con los independentistas no dejan "margen de acuerdo" para que los dos grandes partidos puedan alcanzar pactos de Estado: "A España no le ha tocado el gordo, está reservado para los socios del Gobierno y para el independentismo". Estas son las propuestas del PP que ha rechazado el presidente:

1. No frena la amnistía

Feijóo ha pedido al presidente del Gobierno que dé marcha atrás a la ley de amnistía que tramita el Congreso de los Diputados, por considerar que vulnera el principio de "igualdad de los españoles ante la ley y el respeto a la separación de poderes". "Le he rogado que no siga adelante, y me ha dicho que no", ha explicado el líder del PP en rueda de prensa.

2. No para el 'lawfare'

Feijóo ha intentado pactar con Pedro Sánchez, sin éxito, una reforma del reglamento del Congreso de los Diputados para prohibir que jueces, magistrados y fiscales puedan ser citados a comparecer en las comisiones parlamentarias. La propuesta coincide con el dictamen aprobado el jueves por el CGPJ por unanimidad, que advierte que "el Poder Judicial no está sometido a las Cortes ni éstas pueden imponerle actos de control".

El PSOE ha aceptado crear tres comisiones de investigación en el Congreso de los Diputados (sobre la Operación Cataluña, el caso Pegasus y la intervención del CNI en la masacre de Las Ramblas), que Junts y ERC quieren aprovechar para exigir responsabilidades a los magistrados que han intervenido en causas judiciales contra líderes independentistas.

3. Pactos secretos en Suiza

El líder del PP ha intentado que Pedro Sánchez ponga fin a las negociaciones secretas que mantiene en el extranjero con Junts (con encuentros en Suiza verificados por un experto salvadoreño en bandas armadas como "verificador internacional") y con ERC.

Feijóo tampoco ha logrado que el presidente del Gobierno le facilite información sobre el lugar en el que se desarrollan estas reuniones, el contenido de las conversaciones, la identidad de todos los verificadores implicados (sólo ha trascendido la identidad de uno de ellos) y quién paga este servicio de "mediación".

4. No rompe con Bildu

Del mismo modo, Pedro Sánchez ha informado a Feijóo de que no tiene intención de retirar el apoyo del PSOE a la moción de censura que entregará a Bildu la Alcaldía de Pamplona. Preguntada al respecto en rueda de prensa, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría ha optado por hablar sobre la situación de Ceuta y del ayuntamiento de Vinaroz (Castellón).

Feijóo también pedía que el PSOE no apoye la proposición de ley presentada por Sumar, para despenalizar los delitos de injurias a la Corona, ofensas a los sentimientos religiosos, enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas. El PP ha hecho pública una propuesta para perseguir los homenajes a etarras (ongi etorris) que actualmente se celebran con plena impunidad en el País Vasco y para que terroristas condenados no puedan ir en las candidaturas electorales.

5. Pacto fiscal para Cataluña

Feijóo ha exigido a Pedro Sánchez que convoque la Conferencia de Presidentes para consensuar, en igualdad de condiciones, un nuevo sistema de financiación para todas las comunidades autónomas, sin trato privilegiado para ninguna región. Por el contrario, el PSOE ha aceptado negociar con Junts en Suiza la posibilidad de traspasar a la Generalitat la gestión de todos los impuestos que se pagan en Cataluña.

Por su parte, la ministra portavoz, Pilar Alegría, ha señalado que Feijóo se ha negado a abordar esta cuestión en una "comisión de trabajo", en la que pretendía que el líder del PP negocie en nombre de todas las comunidades autónomas gobernadas por su partido.

6. Instituciones cuestionadas

Sánchez también ha rechazado la petición de Feijóo para que destituya a Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado (tras la sentencia del Supremo que indica que cometió "abuso de poder" al ascender a su antecesora, Dolores Delgado, a fiscal de Sala) y que cumpla la sentencia del Supremo que anuló el nombramiento de Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado, por incumplir los requisitos establecidos en la ley.

"Los organismos que sufragan los ciudadanos con sus impuestos no pueden convertirse en un engranaje más del poder Ejecutivo", indica el documento presentado por el PP, que propone impulsar una Ley de Calidad Institucional que garantice la independencia de organismos del Estado.

7. Medios de comunicación públicos

Feijóo tampoco ha tenido éxito al pedir una reforma legal para que los cargos de presidente de la agencia EFE y RTVE sean aprobados por las Cortes por un amplio consenso. El Gobierno ha propuesto como nuevo presidente de la agencia EFE al ex secretario de Estado de Comunicación Miguel Ángel Oliver, quien en las elecciones del 4-M ocupó un puesto en la candidatura del PSOE encabezada por Ángel Gabilondo.

"La utilización partidista de los medios de comunicación públicos, así como la ruptura de todos los consensos y acuerdos sobre su gestión, no sólo perjudica los derechos a la libertad de prensa y de información, sino que debilita el crédito de instituciones como RTVE o la Agencia EFE", alega el PP.

8. No baja los impuestos

La propuesta económica que Feijóo llevaba a la Moncloa incluía una rebaja del IRPF para las rentas de menos de 40.000 euros anuales, mantener este año la rebaja del IVA en la energía y los alimentos (extendiéndola también a la carne, el pescado y las conservas), un recorte drástico de gastos burocráticos y superfluos y un plan para cumplir los nuevos objetivos europeos de contención del déficit y la deuda.

Según Feijóo, Sánchez sólo se ha comprometido a analizar la posibilidad de mantener la rebaja del IVA en determinados alimentos.

