El PP pide que el presidente de EFE sea elegido por el Congreso y no tenga vínculos políticos

El PP ha presentado una Proposición no de Ley en la que pide que el presidente de la agencia EFE sea elegido por el Pleno del Congreso de los Diputados (y no directamente por el Gobierno), entre profesionales que no haya ocupado ningún cargo de responsabilidad política durante los últimos cinco años.

El partido de Alberto Núñez Feijóo ha presentado esta iniciativa tras la polémica que ha provocado la decisión del Gobierno de designar como nuevo presidente de EFE al exsecretario de Estado de Comunicación Miguel Ángel Oliver.

Fuentes oficiales del PP han indicado este viernes que el objetivo de su propuesta es "evitar el nombramiento de comisarios políticos al frente de los medios de comunicación públicos. Ni EFE ni RTVE pueden tener un Tezanos al frente, puesto que su credibilidad como canales informativos quedaría comprometida", indican las citadas fuentes.

"El prestigio de la Agencia EFE", añaden los populares, "ya se vio comprometido cuando a su presidente se le cesó en una cafetería por negarse a acatar las órdenes de Moncloa. Ahora, la propuesta de Pedro Sánchez es poner al frente de la Agencia a quien daba esas órdenes, por aquel entonces, y a quien cesó a quien se negaba a acatar directrices políticas".

Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Miguel Ángel Oliver fue el secretario de Estado de Comunicación del Gobierno de Pedro Sánchez desde junio de 2018 hasta que fue destituido, en la crisis de Gobierno de julio de 2021.

Entre otros cometidos, fue el encargado de dirigir y filtrar las preguntas en las ruedas de prensa que Sánchez y sus ministros ofrecían durante la pandemia, con una práctica que provocó protestas de los medios de comunicación.

Posteriormente, recuerda ahora el PP, Oliver se incorporó a la candidatura del PSOE que encabezaba Ángel Gabilondo en las elecciones autonómicas de 2019 a la Comunidad de Madrid. Por tanto, indican los populares, se trata de "una persona más comprometida con las siglas del PSOE que con el pluralismo informativo".

En su Proposición no de Ley, el PP plantea una fórmula similar a la empleada para la elección del presidente de RTVE. Los populares piden que el candidato comparezca ante la Comisión Constitucional del Congreso, que sería la encargada de elaborar un dictamen sobre su idoneidad y la existencia de posibles conflictos de intereses. El nombramiento sería aprobado posteriormente por el Pleno del Congreso.

En su iniciativa parlamentaria, el partido de Feijóo denuncia que "el control y ocupación de instituciones y organismos públicos como la CRTVE, el CIS, el INE, la Fiscalía General del Estado o el Consejo de Estado sigue una misma senda de colonización institucional y partidista".

La propuesta del Gobierno para colocar a Miguel Ángel Oliver como director de la agencia EFE, añade el PP, "acentúa las alarmas y exige una respuesta parlamentaria que recupere el consenso en torno a una mayoría reforzada para efectuar el nombramiento de presidente de la agencia".

