Resuelto el enigma sobre el nacimiento del exministro Rodríguez Uribes: fue el 9-10-1968

La fecha de nacimiento de José Manuel Rodríguez Uribes era, más que un enigma, una disputa. A lo largo de los últimos días, distintos medios de comunicación han publicado números diferentes. Como si se tratara de una porra, iban colocando al nuevo presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD) entre los 55 y los 60 años.

¿Qué edad tiene realmente Rodríguez Uribes? Este diario ha puesto fin al misterio. Pero vamos a dejar el resultado y el método de investigación para el final. Este artículo va en abierto, no requiere suscripción, así que la cabecera merece un poco más de su esfuerzo, querido lector.

El País dice: "Nacido en Valencia en 1969". ABC apunta: "Valencia, 1968". La Wikipedia señala: "9 de octubre de 1968. 55 años". El AS apuesta por "Valencia, 1969". El Marca: "Valenciano de 57 años".

Todos estos datos los recogía Félix José Casillas al punto de la mañana en Onda Cero, sembrando la alarma en la profesión periodística y en el propio Gobierno. Ahora que los nombramientos son colectivizadores, un año arriba o un año abajo podría desmontar la imagen buscada por los arquitectos de La Moncloa.

Pero hay algo más importante. A esas alturas de la vida, no son lo mismo 55 que 60. Ni tampoco 55 que 56, 57 o 58. Barba canosa, pelo azabache todavía en algunas regiones, el lector podría concluir que Rodríguez Uribes, ministro de Cultura en el primer gobierno de Pedro Sánchez, encaja en cualquiera de esos años: 1966, 1967, 1968, 1969...

Rodríguez Uribes, que nos conste, no es Dorian Gray. No se mira en el espejo dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de mantenerse joven, pero seguro que algún día se contempla y piensa que no estaría mal, que ojalá los medios que han errado a la baja tuvieran razón.

EL ESPAÑOL ha puesto fin al misterio. Fuentes cercanas al nuevo presidente del CSD –tan cercanas como si fueran él mismo– confirman que... Don José Manuel nació en Valencia el 9 de octubre de 1968.

Para un valenciano, se trata de una fecha inolvidable. Es festivo siempre. Un día como tal de 1238 –un poco antes de que llegara al mundo Rodríguez Uribes–, Jaime I, el Conquistador, rey de Aragón, reconquistó Valencia, que estaba en manos de los musulmanes. Así que podríamos hablar ya de José Manuel Rodríguez Uribes, el conquistador del CSD.

También fuentes muy cercanas, ¡cercanísimas!, a Rodríguez Uribes confirman que el exministro ha asistido atónito a la refriega periodística en torno a su fecha de nacimiento. Le ha dolido, en lo más hondo de su corazón sanchista, que le hayan llegado a encalomar dos años más de los que tiene.

Estas mismas fuentes suplican de parte de Uribes que, puestos a errar, mejor hacerlo mediante lifting rejuvenecedor. En cualquiera de los dos casos, está a salvo don José Manuel. Si necesita un pacto faustiano para volver a ser joven, tiene un amigo que se llama Pedro experto en ese tipo de acuerdos.

Sigue los temas que te interesan