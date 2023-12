Puigdemont carga contra los jueces por "reprimir al independentismo": "Son cuervos togados"

A un día de la reunión en Suiza con el PSOE, el expresidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont ha arremetido contra los jueces que se suman a la "represión contra el independentismo": "Los cuervos togados se revuelven y enseñan las garras y colmillos, y se les pone cara de general Pavía", en alusión al general golpista del siglo XIX.

Así lo ha afirmado este viernes desde su cuenta en Instagram, en la víspera de la primera reunión de la mesa bilateral de negociación entre JxCAT y el PSOE, prevista para este sábado en Suiza y con presencia de un verificador internacional, que según ha adelantado EL ESPAÑOL será la fundación Centre for Humanitarian Dialogue HD (Centro para el Diálogo Humanitario), también conocida como Henri Dunant.

"Llevamos unos cuantos meses de actividad intensa, y estos últimos días no son una excepción. Tampoco lo serán las semanas que nos esperan. Hace muchos años que hemos aprendido a aguantar la posición contra todo tipo de ataques y amenazas. Para algunos esto debe de ser nuevo; para nosotros es el pan de cada día", afirma.

Aunque reconoce que todo esto no le "gusta", asegura que hace "muchos años" que ha aprendido a "no caer en la trampa de actuar y decidir en función de las presiones" de unos y otros.

"Sabemos que la represión contra el independentismo no se detendrá del todo mientras no seamos una república libre de toda ligazón con las estructuras franquistas. Pero no por esto hemos de dejar de combatirla y de aspirar a reducir al máximo su alcance", añade su mensaje, en el que no da pistas sobre la reunión con el PSOE.

