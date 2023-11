Feijóo exige a Sánchez que aclare si España va a "romper relaciones diplomáticas con Israel"

Alberto Núñez Feijóo ha exigido este domingo a Pedro Sánchez tres cosas. La primera, que explique si los socios europeos "están de acuerdo" con la posición que ha adoptado durante su visita a Oriente Próximo esta semana; la segunda, que aclare si España "va a romper relaciones diplomáticas con Israel"; y, la tercera, que todo su Gobierno "haga una manifestación expresa sobre la condena del terrorismo de Hamás".

Después de que la organización islamista agradeciese ayer al presidente del Gobierno su postura "clara y audaz" sobre la guerra, el líder de la oposición ha elevado el tono. "No nos vemos reflejados en la política exterior de Pedro Sánchez, no la ha consultado con nadie, rompiendo el consenso de todos los gobiernos; ha sido una ocurrencia de Sánchez, una unilateralidad, y sería bueno que comente a sus colegas de la Unión Europea si están de acuerdo", ha remarcado esta mañana, añadiendo después que la mayoría de socios del bloque no comulgan con las decisiones del Ejecutivo español.

El presidente del PP ha reclamado a Sánchez que "se deje de ocurrencias" y, sobre todo, que no genere "un conflicto diplomático en un contexto de un conflicto bélico". Según ha lamentado, "España es un país menos fiable" y tiene una "política exterior excéntrica", en la que no se distingue "entre el respeto al pueblo palestino y la condena a Hamás". "Un grupo terrorista nunca puede representar a un pueblo", ha recalcado.

En cuanto a las palabras de Sánchez acusando a Israel de una "matanza indiscriminada de inocentes civiles, incluidos niños y niñas", Feijóo ha insistido este domingo: "No tiene ningún sentido esa falta de respeto hacia un país que ha sido atacado por un grupo terrorista". En definitiva, sobre todo lo acontecido en estos días, el líder popular ha concluido que "España ha perdido prestigio internacional".

En un paseo navideño acompañado por la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que se ha visto perturbado por los gritos de un grupo de tres feministas radicales portando banderas LGTB, Feijóo se ha referido también a otras cuestiones de política nacional. Como los cambios que prepara para su partido y que, ha anunciado hoy, se acometerán el próximo jueves, en el Comité Ejecutivo Nacional.

"Lo que me propongo es reforzar a nuestros dirigentes y nuestros cuadros. El día 30 tendremos un comité ampliado, con nuevas ideas y nuevos enfoques, y con gente para derribar los muros que el Gobierno quiera construir; para establecer los puentes con los ciudadanos, con los que tenemos que trabajar. Y para decir que frente a un Gobierno que divide a la sociedad, los españoles van a tener una oposición que sea el refugio y el altavoz de todos", ha detallado.

Feijóo, después de anunciar ayer que Cuca Gamarra seguirá siendo la número dos, no ha querido desvelar la incógnita de quién será su elegido... o elegida para ocupar la portavocía en el Congreso de los Diputados. Como ha publicado este domingo EL ESPAÑOL, en la terna final quedan dos nombres: Carmen Fúnez y Miguel Tellado. Entre los mandos populares, hay división total de opiniones. Aunque en el comité de dirección se inclinan más por Tellado.

