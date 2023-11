El PP redobla la presión sobre Page: "Si no planta cara, será tan responsable como Sánchez"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha dicho este viernes que "si hay que plantar batalla" a las capitulaciones de Pedro Sánchez con el independentismo para su investidura, él lo hará. Horas después, el Partido Popular ha añadido: "Que se deje de palabras huecas y pase a los hechos; mañana será tarde. El que no haya plantado cara, será tan responsable como Sánchez".

Un día después de ratificarse la alianza entre el PSOE y Junts, Alberto Núñez Feijóo ha reunido de forma extraordinaria a su comité de dirección en Génova. En una rueda de prensa posterior, la secretaria general, Cuca Gamarra, se ha referido a las palabras del barón socialista, al que ha emplazado a mover ficha: "Este es el momento de dar la batalla, de dar un paso al frente, pasado mañana será tarde".

El PP cree que si queda alguna esperanza para que no se llegue a consumar todo lo estipulado entre el socialismo y el independentismo para esta legislatura, esa es la de Page, presidente no sólo de su región, sino también de los socialistas castellanomanchegos, incluidos los diputados en el Congreso. Sin apelar directamente al transfuguismo, Gamarra ha dejado caer que podrían ser ellos quienes frenasen una "humillación" al Estado.

Esto no es un pacto de Gobierno, es un pacto de ruptura.



🗣️ @cucagamarra: “No ha sido una negociación, sino una cesión del Estado por el socialismo al independentismo”. pic.twitter.com/bTAP5CJaHi — Partido Popular (@ppopular) November 10, 2023

"A todos aquellos que en privado dicen lo que dicen, o que en público emiten estos testimonios, les decimos que den un paso al frente; que la sociedad española se lo reconocerá. Esto ha superado a las siglas, lo que están en juego es que ayer el PSOE asumía las mentiras del independentismo, que en nuestro país no tenemos una justicia independiente (...). El que tenga responsabilidad de parar esto, que lo haga", ha subrayado la número dos del PP.

Los populares, mientras tanto, siguen apostando por una "respuesta serena y contundente", usando "todas las vías" a su alcance. Así lo ha enfatizado Gamarra, que ha recordado las movilizaciones de este domingo por toda España: "A todos los ciudadanos indignados les llamamos a la participación, más allá de los colores. A las plazas de las capitales de provincia. Es la manera de decir alto y claro que no nos callamos, que en nuestro nombre esto no se acuerda, que no lo hemos votado".

Sin escatimar en adjetivos, el PP clama por una movilización sin precedentes porque interpreta que la negociación de Sánchez para su reelección es equiparable al golpe de Tejero en 1981, al desafío del terrorismo de ETA o al procés soberanista en 2017. "El golpe asestado puede ser enorme si se confirma, porque los acuerdos que ayer nos presentaron sin duda alguna van a generar un daño enorme a nuestra convivencia, a nuestra igualdad y a nuestro Estado de derecho", ha subrayado Gamarra.

Y de los pactos de ayer... a los de hoy. El PP tampoco se ha quedado corto a la hora de definir el acuerdo del PSOE con el PNV, que cede al País Vasco la gestión de la Seguridad Social: "Es una línea roja más que ha cruzado Sánchez y la ruptura de la igualdad en términos de pensiones. Es una demostración de que a Sánchez le importa absolutamente nada el futuro de los pensionistas".

Sobre la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Constitucional este traspaso, la secretaria general del PP ha asegurado que su partido estará "muy atento". Es decir, que en Génova esperarán a tener la letra pequeña para dar un paso al frente. "Si algo ha defendido este partido en toda su trayectoria, desde el Gobierno y la oposición, es el pacto de Toledo y el presente y futuro de los pensionistas en nuestro país", ha remarcado.

