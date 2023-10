Feijóo, tras verse con el Rey: "Sánchez es un actor de reparto en una obra que dirige Puigdemont"

Alberto Núñez Feijóo cree que todo lo que sucede en la política española es puro teatro. Si hay repetición electoral el 14 de enero o sale adelante la legislatura con un Gobierno de coalición entre PSOE y Sumar, lo decidirán los partidos independentistas. Y, en particular, el expresidente catalán fugado de la Justicia.

Porque, a juicio del presidente del PP, "Pedro Sánchez es un actor de reparto en una obra que dirige el señor Puigdemont". "Veremos el nivel que le otorga al actor de reparto: puede darle un Oscar al mejor actor o un Oscar al actor secundario o no darle ninguna nominación. No sé cómo acabará el festival... Sería bueno que para la investidura en España no se considere un festival o un teatrillo".

Una vez que fracasó su investidura la semana pasada, Feijóo ha regresado este martes a la Zarzuela para entrevistarse con Felipe VI, que en la segunda ronda de consultas que celebra tras el 23-J ha encargado a Sánchez la formación de Gobierno. Aunque a Feijóo poco o nada le interesa lo que tenga que decir el candidato socialista.

"Me da la sensación de que por mucho que diga el señor Sánchez aquí lo que interesa es lo que diga el señor Puigdemont", ha remarcado en una rueda de prensa en la Cámara Baja, posterior a su encuentro con el Rey. "El director de la España contemporánea, desde el punto de vista político, es Puigdemont", ha lamentado.

Sobre la aspiración de Sánchez de recibir el encargo del jefe del Estado para someterse a la investidura, el presidente de los populares ha reprochado: "Quien se postule debe explicitar cuántos apoyos cuenta a día de hoy". Porque, en base a las últimas informaciones, "Sánchez cuenta con menos apoyos que hace un mes".

En este contexto, Feijóo ha censurado varias "incoherencias". La primera, que Sánchez y sus socios criticaron su candidatura, "que contaba con 172" votos a favor, cuando hoy se ha presentado a Zarzuela con menos de 130 apoyos. La segunda, que los potenciales socios del candidato socialista "no aceptan la legitimidad de la monarquía constitucional en España".

Y la tercera: que la candidatura de Sánchez parte de una "derrota electoral clara", con unas "negociaciones opacas" y que "no sólo exige la incorporación de una amalgama de partidos de izquierda y extrema izquierda"; sino que "exige la amalgama de partidos independentistas cuyo objetivo es la liquidación del régimen constitucional, la igualdad, la separación de poderes y principios más elementales".

Con todo ello, el presidente del PP ha opinado que "la situación de ahora es la de una mayoría negativa". "Negativa a la alternativa del partido que ganó las elecciones, negativa a la Constitución, negativa al Estado de derecho y negativa a los intereses generales de los españoles", ha apostillado.

Dicho lo cual, Feijóo ha reiterado que frente a un "Gobierno de la mentira", que se sustente en una posible amnistía a los responsables del procés, "es más digno elecciones". Aunque, la hipótesis es poco realista. Porque, a ojos del líder popular, Sánchez tiene todo atado y más que atado.

"Nos esperan semanas de muchas mentiras. Mentirán los que dicen que no han dado su apoyo a Sánchez cuando ya se lo han dado hace semanas. Mentirán los que han dicho que sin referéndum y amnistía no hay investidura, mentirán los que han dicho que referéndum y amnistía son líneas rojas. Mentirán todos para ocultar lo que probablemente ya está cerrado a esta hora", ha zanjado.

