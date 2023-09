Óscar Puente rebaja el tono pero acusa a Feijóo de "usar al Rey" para "coronarse" en el PP

El portavoz designado por el PSOE para defender la postura del partido en el debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo, Óscar Puente, ha rebajado notablemente el tono que mantuvo el pasado martes. Sin embargo, no ha dejado escapar la ocasión para acusar al candidato a presidente del Gobierno de usar al Rey para apuntalarse como líder del PP.

"No les ha molestado utilizar a la Corona para, a través de ella, convocarnos a este simulacro de investidura", ha dicho desde la Tribuna. "Su respeto por las instituciones es este: usar a la Corona para coronarse como líder de su partido. No para ser investido, sino para reforzarse ante los suyos", ha añadido.

Puente, exalcalde de Valladolid, se ha convertido en uno de los personajes políticos de la semana. El pasado martes, el PSOE sorprendió designándole como portavoz -normalmente responde el presidente en funciones- y protagonizó un discurso incendiario en el que llegó a decir que Feijóo venía "de esa gran familia retratada en Fariña".

Este viernes por la mañana ha vuelto a acaparar titulares después de que un enfrentamiento con un pasajero en el AVE de Valladolid a Madrid obligara a retrasar 45 minutos la salida del tren.

Ya en el Pleno, Puente se ha mostrado mucho más calmado que el pasado martes y ha apuntado en su discurso a las hipotéticas guerras internas del PP. Desde el PSOE llevan tiempo alimentando la idea de que Feijóo no manda en el PP, sino que lo hacen otras voces como la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, o el expresidente José María Aznar.

El exalcalde de Valladolid ha acusado a Feijóo de usar todo este proceso de investidura para apuntalarse él mismo al frente del PP, sabiendo que no iba a llegar a la Presidencia del Gobierno.

"Va a salir de esta Cámara convertido en, por fin, un líder de la oposición hecho y derecho", ha ironizado Puente. "Formar Gobierno a usted le ha dado igual. No hay símbolo ni institución de nuestra democracia que no hayan estado dispuestos a utilizar, manosear y socavar", ha añadido. "Hombre de Estado no pisotea los símbolos del Estado", ha apuntalado.

Ante las críticas por parte del PP, que han acusado a Sánchez de "esconderse" detrás de Puente, el diputado ha dicho que "le han pedido al presidente que participe de la farsa para que [Fiejóo] tenga el bautizo completo como líder de la oposición".

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.

Sigue los temas que te interesan