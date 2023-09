Bendodo descarta que el PP facilite la investidura a Sánchez: "El PSOE ha volado todos los puentes"

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha descartado este jueves que su partido vaya a facilitar una investidura del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, para que esta no dependa de los votos de Junts y ha sostenido que todo dependerá no de su partido, sino de lo que decida Carles Puigdemont.

Bendondo ha señalado que "Sánchez ya ha elegido a sus socios, que es el independentismo, los que quieren romper España" y ha recordado que "no se quiso sentar prácticamente con el PP, salvo unos minutos. "No quiere saber nada de nosotros", ha añadido.

El coordinador del PP ha defendido que "España ha funcionado bien cuando los dos principales partidos -PSOE y PP- nos hemos entendido y hemos llegado a acuerdos", algo que, según ha opinado, "ahora es imposible con este PSOE" de Sánchez, que "ha vinculado su futuro a los que quieren romper España, y no entiende otro tipo de socios ahora mismo", de forma que "ha volado todos los puentes" con los populares, ha abundado este jueves en una entrevista en Canal Sur.

Según ha enfatizado Bendodo, "el socialismo sabe que las pretensiones de los que quieren romper España están fuera de la Constitución y de la ley", y el secretario general del PSOE "sabe que sólo tragando por ahí puede ser investido presidente", y en esa línea no ha descartado que pueda haber una repetición electoral el 14 de enero "si Sánchez no consigue una investidura", algo que "al final no lo decide" el líder socialista, sino que "lo decide Puigdemont", en función de que el presidente en funciones "acepte sus pretensiones, sean más disparatadas o menos", ha añadido.

"Altura de miras"

Este no rotundo de Bendodo llega el mismo día en el que el diputado del PP catalán en el Congreso Nacho Martín Blanco no haya cerrado la puerta a que los populares se abstengan en la investidura de Pedro Sánchez: "Ya hablaremos de ello", ha dicho.

En una entrevista en Els Matins de TV3, al ser preguntado si está descartada una abstención del PP en la investidura de Sánchez, Martín Blanco ha respondido: "Lo primero que hay que hacer es votar mañana la segunda votación del debate de investidura. A partir de la semana que viene, si finalmente Feijóo no consigue los apoyos necesarios, ya hablaremos de ello".

"España necesita que los dos grandes partidos tengan altura de miras", ha añadido el dirigente popular catalán sobre un acuerdo entre PP y PSOE.

