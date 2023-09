Podemos reclama que Irene Montero continúe como ministra de Igualdad en el futuro Gobierno

Podemos aspira a que Irene Montero, número 2 de la formación y actual ministra de Igualdad en funciones, repita en el cargo en un futuro Gobierno de coalición entre PSOE y Sumar. Así lo ha dejado entrever este miércoles la secretaria general del partido, Ione Belarra, y lo confirman a este periódico fuentes del Ejecutivo morado, visiblemente "silenciado y desplazado" en las últimas semanas por la vicepresidenta segunda y líder del espacio, Yolanda Díaz.

Belarra, que trasladó formalmente la propuesta de Montero hace unas semanas, defiende que revalidar a la ministra de Igualdad en su cargo sería una buena oportunidad para PSOE y Sumar de reconocer que se "equivocaron" con ella, tanto en la gestión de la reforma de la ley del sólo sí es sí como en el veto a que figurara en las listas electorales del 23-J.

"Creo que lo que muchas veces no se ha reconocido dentro se le ha reconocido a Irene fuera", ha subrayado la líder de Podemos sobre su compañera de filas. En la formación morada siempre han considerado "injusto" el trato del resto del Gobierno hacia la ministra, tanto en la gestión de su departamento como intentando "silenciarla desde dentro", en referencia a Sumar.

Sobre esto último, Belarra también ha reiterado que el acuerdo electoral suscrito con Yolanda Díaz fue un "error político" para tratar de apartar del foco a su partido, que ha quedado fuera de las portavocías adjuntas en el Congreso. Culpa a la vicepresidenta segunda en funciones, incluso, del ERE ejecutado por Podemos, que afecta al 70% de su plantilla, justificándose en que es una decisión "impuesta" por el acuerdo electoral.

A pesar de los imprevisibles resultados del 23-J, Podemos lleva desde el día siguiente a la noche electoral defendiendo que las "expectativas" electorales de Sumar "no se han cumplido", que el "retroceso" de su espacio es "uno de los elementos centrales de que no tengamos una mayoría de izquierdas". Para más inri, la formación ha pasado de tener 23 diputados (35 en todo el grupo parlamentario) a sólo cinco, entre los cuales no se incluye la ministra vetada.

A juicio de Belarra, Montero es "la mejor ministra de Igualdad que ha tenido nuestro país" y "la mejor ministra que podríamos tener las mujeres". En este sentido, se ha mostrado convencida de que "sin Irene Montero no hubiera habido Ley Trans porque en el momento en el que se desata la tormenta mediática y la tormenta de presión, no todo el mundo aguanta", ha reivindicado.

Los cinco diputados de Podemos nunca votarán a favor de un Gobierno de las derechas, pero sí pueden torpedear algunas iniciativas del -inminente- Gobierno de coalición. Según ha confirmado este periódico en fuentes de la alta dirección morada, la formación de Ione Belarra exigirá uno o dos ministerios (dependiendo de cuántos se recorten) a cambio de su lealtad al grupo parlamentario, la cual no está sujeta a ninguna firma.

"Los cinco diputados de Podemos son tan cruciales, cada uno de ellos, como los de ERC, Junts, Bildu o el PNV", recalcan las fuentes.

